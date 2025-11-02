Nove prepiske : Vahidin Munjić obavijestio šeficu Kabineta premijera FBiH da je Tužilaštvo KS naredilo provjere protiv Nermina Nikšića, Vojina Mijatovića i Tonija Kraljevića

Vršilac dužnosti direktora FUP-a Vahidin Munjić dojavio je šefici Kabineta Nermina Nikšića da protiv premijera i njegovih zamjenika Vojina Mijatovića i Tonija Kraljevića Tužilaštvo Kantona Sarajevo vrši predistražne radnje. Munjić je, naime, naredbe Tužilaštva KS prvo fotografisao, a potom ih prosljeđivao Arijani Huseinović-Ajanović, šefici Kabineta premijera Federacije BiH Nermina Nikšića. U istom periodu, Munjić je, po uputama šefice kabineta premijera Nikšića provjeravao koji tužioci iz Bihaća vode istrage protiv SDP-ovih kadrova u Unsko-sanskom kantonu. U nastavku objavljujemo prepiske i druge dokumente koji dokazuju da je Vahidin Munjić upozoravao čelnike SDP-a da se protiv njih provode (pred)istražne radnje.

Novembar je 2023. godine. Tužilaštvu Kantona Sarajevo podnesena je anonimna prijava protiv federalnog premijera Nermina Nikšića i njegove dvojice zamjenika Vojina Mijatovića i Tonija Kraljevića. U pitanju je prijava koja se odnosila na izbor čelnika Razvojne banke Federacije BiH. Nikšić, Mijatović i Kraljević prijavljeni su da su počinili krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela. Predmet je zadužila tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo Nevena Cvrtak koja Federalnoj upravi policije šalje “zahtjev za prikupljanje informacija i dokaza.

“U cilju provjere osnovanosti predmetnih navoda, te eventualnog ostvarivanja obilježja prijavljenih ili drugih krivičnih djela u radnjama prijavljenih, potrebno je da:

-Pribavite od Vlade FBiH zapisnik sa 16 sjednice Vlade F BiH, na kojoj suprema navodima prijave donesene sporne odluke

-Po potrebi pribavite i pripremni materijal za navedenu sjednicu Vlade F BiH,te ostalu potrebnu dokumentaciju, kao i Statut i druge akte Razvojne banke FBiH

-Pribavite personalne dosjee imenovanih članova Nadzornog odbora u cilju provjere ispunjenosti uvjeta za imenovanje na tu poziciju, te po potrebi drugu dokumentaciju

-Izvršite provjeru osnovanosti navoda prijave o postojanju sukoba interesa na strani Sinanović Safeta i Zorana Zeljke, kao nominovanih članova novog Nadzornog odbora Razvojne banke F BiH”, navedeno je, pored ostalog, zahtjevu tužiteljice Cvrtak.

Čim je akt Tužilaštva KS došao do v.d. direktora FUP-a, on ga je fotografisao, a potom poslao Arijani Huseinović-Ajanović. I to ne službenim putem da bi zatražio potrebnu dokumentaciju, već privatno da bi informisao kabinet premijera Nikšića o zahtjevu Tužilaštva.

Vahidin Munjić, 6.11. 2023 11:46:56

“Poslije sastanka moram do tebe”

Arijana Huseinović – Ajanović, 6.11. 2023. 11:47:09

“Naravno”

Pola sata kasnije, tačnije u 12:22:45, Vahidin Munjić šalje aktu Tužilaštva Arijani Huseinović-Ajanović. Evo dokumenta.

Tako je direktor FUP-a Vahidin Munjić informisao prvu saradnicu Nermina Nikšića o prijavi protiv Nermina Nikšića. Isti taj Nermin Nikšić će mjesec kasnije potpisati odluku Vlade FBiH kojom je data prethodna saglasnost da se rođak Vahidina Munjića Safet Trakić imenuje za izvršenog direktora BH Pošte.

No, nije ovo jedina istraga o kojoj je Munjić informisao čelnike SDP-a BiH. Almin Hopovac je kadar SDP-a BiH do 2023. godine bio ministar obrazovanja u Vladi Unsko-sanskog kantona. Protiv njega je podnošeno nekoliko prijava Tužilaštvu USK. Po uputama iz Kabineta Nermina Nikšića, policajac FUP-a Muhamed Ohranović u avgustu 2023. godine povezuje Hopovca sa Vahidinom Munjićem.

Muhamed Ohranovic, 7. avust 2023 17:28:34 “Onaj Hopovac ce u srijedu doci do nas”

Vahidin Munjić, 7. avgust 2023 17:34:04 : “Hvala bogu da i njega vidim”

Muhamed Ohranović, 8. avgust 2023 12:43:29 “Kad da dođe Hopovac sutra. Koje vrijeme ti odgovara”

Petnaest dana kasnije Nikšićeva šefica kabineta Arijana Huseinović-Ajanović šalje Vahidinu Munjiću informaciju koju je dobila od Hopovca.

Arijana Huseinović Ajanović, 24. avgust 2023 12:40:04 :Pozdrav, direktore.Ovo mi šalje Hopovac”

Vahidin Munjić, 24. avgust 2023 13:16:57 : “Arijana, da se čujemo”

Dizdarić koji se pominje u poruci je Ibro Dizdarić, tadašnji šef Detašmana FUP-a u USK. Cilj ove poruke je bio da se provjeri da li Dizdarić protiv Hopovca vodi bilu kakvu istragu. Dokazuje to i prepiska Almina Hopovca i Vahidina Munjića iz novembra 2023. godine.

Almin Hopovac 21. novembar 2023 10:04:27 “Jutro Direktore. Mozes li molim Te provjeriti da li Fup vodi predmet u slucaju Dzoana Dupanovic, osnovna skola stijena. Dokle je to doslo i ko je, ako ima, postupajući tužilac.

Vahidin Munjić, 21.11.2023. “Jutro Almine provjerit ću brzo”

Munjić i Hopovac su nekoliko puta komunicirali i sastajali se po ugostiteljskim objektima. A da je Hopovac “stavljen pod kontrolu” premijera Nikšića, najbolje pokazuje prepiska Muhameda Ohranovića i Vahidina Munjića iz decembra 2023. godine.

Muhamed Ohranovic 3. 12. 2023 16:46:56 “Zamisli da je Hopovac umjesto Rame. A trebao biti”

Vahidin Munjić, 3. 12. 2023 16:47:21 “Je li Hopovac pod kontrolom”

Muhamed Ohranović. 3. 12. 2023. 16:47:26 “Jeste sad. Ispeglali su”.

Ovo je samo dio dokaza da je direktor FUP-a Vahidin Munjić nadzirao i kontrolisao istrage proriv kadrova SDP-a, te da je o svim naredbama tužilaštava koje su se odnosile na kadrove SDP-a odmah informisao kabinet premijera Nermin Nikšića. Slično kao u slučajevima Nikšić i Hopovac, Munjić je “nadređene”. Vladi FBiH i SDP-u informisao o predmetima protiv tadašnjeg SDP-ovog načelknika Općine Novo Sarajevo Hasana Tanovića. No, o tome uskoro, jer federalni tužioci iz POSKOK-a ignorišu sve ove prepiske i nastavljaju sarađivati sa Vahidinom Munjićem.

Avdo Avdić (Istraga)