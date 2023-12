Nova Vlada USK-a – smijenjen Mustafa Ružnić, premijer Nijaz Hušić

Na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona danas je smijenjena Vlada tog kantona, koju je predvodio Mustafa Ružnić (NES). Vlada je smijenjena sa 19 glasova za i devet protiv, suzdržanih nije bilo, dok dva zastupnika nisu prisustvovala sjednici.

Ova odluka je rezultat dugotrajnih loših odnosa između Stranke demokratske akcije (SDA) i Narodnog evropskog saveza (NES), koji su se dodatno zakomplicirali tokom posljednjih nekoliko mjeseci.

Sve je počelo onda kada su krenule turbolencije u NES-u što je rezultiralo time da SDA partneri nisu više imali parlamentarni kapacitet kakav su ranije imali, te je SDA Klub postao Klub sa najviše zastupnika i na osnovu toga su uputili zahtjeve za više udijela u vlasti.

– Tačnije, mi smo tražili da naše učešće bude 50 posto, ali to nismo dobili. Uložili smo puno truda tokom proteklih mjesec dana da sa našim partnerima to dogovorimo ali pregovori nisu urodili plodom, te smo jednoglasno u SDA Unsko-sanskog kantona donijeli odluku da preuzmemo vođenje kantona. To smo mogli ostvariti samo sa promjenom koalicionih partnera što je dovelo do održavanja ove sjednice i imenovanja nove vlade – pojasnio je za skupštinskom govornicom Jasmin Musić (SDA).

Nova vlada Unsko-sanskog Kantona je imenovana na čelu sa premijerom Nijazom Hušićem (SDA). Imenovanje nove vlade predstavlja promjenu političke dinamike u Kantonu, budući da su u novu koaliciju i parlamentarnu većinu ušli Socijaldemokratska partija (SDP), POMAK, te Narod i pravda. Za predsjedavajućeg Skupštine USK-a izabran je Zikrija Duraković iz POMAK-a.

Ministri koji su danas imenovani u novu Vladu su: Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave; Armin Kardašević, ministar privrede; Zemina Kadirić, ministrica zdravstva, rada i socijalne politike; Denis Osmankić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta; Almir Tutić, ministar branitelja i ratnih vojnih invalida; Danko Jakšić, ministar finansija; Almir Imširović, ministar građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša; Mehmed Ćenanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Adnan Habibija, ministar unutarnjih poslova.

Građani Unsko-sanskog Kantona sa nestrpljenjem očekuje konkretne poteze nove vlade i nadaju se da će oni dovesti do unapređenja života u ovom kantonu, te suzbijanja migracija koje bilježe porast tokom proteklih nekoliko godina.

Vlada, kako se očekuje, ima priliku da pokaže liderstvo i izgradi mostove između političkih stranaka koji su uveliko poljuljani, kako bi se osiguralo prosperitetno i harmonično okruženje za sve građane Unsko-sanskog Kantona.

Njihov rad će biti pažljivo praćen od javnosti i očekuje se da ispune svoja obećanja koja su dali tokom formiranja nove vlade, posebno novi premijer USK-a u svom ekspozeu.

(Kliker.info-Fena)