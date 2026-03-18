Milijarder,rizični kapitalist i donator MAGA pokreta Peter Thiel ove sedmice u Rimu održava niz privatnih predavanja o Antikristu, što je događaj koji Vatikan i papa prate s oprezom. Njegov dolazak na prag Vatikana izazvao je pozornost s obzirom na napetosti između njegovih stavova i onih pape Lava XIV., a dvije katoličke institucije već su se ogradile od serije predavanja koja traje do srijede.

Thielovi govori zatvoreni su za javnost i održavaju se na tajnoj lokaciji, a prema pozivnici u koju je Associated Press imao uvid, suosnivač PayPala i Palantir Technologiesa usredotočit će se na Antikrista, lik iz kršćanskog nauka koji se suprotstavlja Isusu Kristu prije Drugog dolaska, piše CNN.

Thielova vizija Antikrista

Thiel je i ranije pisao i govorio o ovoj temi, tvrdeći da Antikrist nije nužno osoba, već bi se mogao pojaviti u obliku globalnog sistema vlasti. Prema njegovim tezama, takav sistem preuzeo bi kontrolu iskorištavajući strahove ljudi od umjetne inteligencije, klimatskih promjena ili nuklearnog rata.

Također je navodno na prošlim predavanjima izrazio zabrinutost da bi se potpredsjednik JD Vance, obraćenik na katoličanstvo čiju je karijeru podržavao, mogao “previše približiti papi”. Te primjedbe odražavaju tjeskobu, prisutnu u dijelovima Trumpove koalicije, zbog globalnog uticaja i neovisnog moralnog autoriteta papinstva.

Thiel zagovara nacionalističku viziju usmjerenu na tehnologiju, dok su papa i Sveta Stolica više puta pozvali na jačanje globalnih institucija poput Ujedinjenih naroda. Dvije katoličke institucije dosad su se ogradile od Thielovih predavanja u Rimu.

Neovisna inicijativa

Papinsko sveučilište svetog Tome Akvinskog, poznato kao Angelicum, demantiralo je prve napise da će biti domaćin predavanja. Na Angelicumu je budući papa Lav, tada velečasni Robert Prevost, 1980-ih radio na svom doktoratu.

Thielova predavanja zajednički organiziraju Kulturna udruga Vincenzo Gioberti, čiji je cilj obnova talijanske političke kulture i “vraćanje katoličanstva kao kamena temeljca nacionalnog identiteta”, te Institut Cluny sa sjedištem na Katoličkom sveučilištu Amerike u Washingtonu.

“Katoličko sveučilište Amerike ovog mjeseca u Rimu niti sponzorira niti je domaćin događanja s Peterom Thielom”, rekao je glasnogovornik sveučilišta za CNN. “Projekt Cluny je neovisna inicijativa koja se razvila na Sveučilištu.”

Analitičar: Vatikan će biti oprezan

Talijanski analitičar i komentator Francesco Sisci smatra da će se Vatikan i papa vjerojatno “držati po strani” od Thielovih predavanja, no dodaje da odluka rizičnog kapitalista da dođe u Rim naglašava rastući interes za papinstvo i Vatikan među nekim političkim akterima.

Rim je bio važan i bivšem Trumpovom savjetniku Steveu Bannonu, koji je bio oštar protivnik pape Franje i čak se udvarao Jeffreyju Epsteinu u svojim nastojanjima da “sruši” papu. Sisci vidi Thiela drugačije od Bannona, kao nekoga tko želi predstaviti svoje ideje u sjedištu Katoličke crkve.

“To što kum novih tehnoloških milijardera dolazi u Rim dokaz je važnosti pape i da se katoličanstvo na neki način vraća u modu. Papa više nije daleka figura, već je više uključen u američku politiku”, rekao je Sisci, direktor Instituta Appia, za CNN. “Kao američki papa, vjerojatno će se držati podalje od Thiela. Vatikan će paziti da ne bude izmanipuliran.”

Papa kao duhovna protuteža Trumpu

Iako suzdržaniji od svojih prethodnika, prvi papa rođen u SAD-u postao je svojevrsna duhovna protuteža Trumpovom svjetonazoru. Izrazio je zabrinutost zbog postupanja s imigrantima u Sjedinjenim Državama, pozvao na hitan prekid vatre na Bliskom istoku, a u ponedjeljak je poručio novinarima da u vrijeme rata ne smiju “postati megafon moći”.

Ovu je izjavu dao nakon što su predsjednik Donald Trump i njegov ministar obrane Pete Hegseth oštro kritizirali medijsko izvještavanje o ratu s Iranom. U međuvremenu, Thiel nije samo financijski podržao Vancea, već ga je upoznao i s idejama katoličkog filozofa Renéa Girarda, što je utjecalo na Vanceovo obraćenje na katoličanstvo.

Vance je čak citirao svetog Augustina, utemeljitelja papinog vjerskog reda augustinaca, braneći mjere Trumpove administracije protiv migranata. Papa Lav je, s druge strane, kritizirao “nehumano postupanje” s imigrantima u Sjedinjenim Državama.

(Kliker.info-Index)