Nova tranša : Objavljeni milioni novih dokumenata i hiljade snimki iz dosjea o Epsteinu

Predsjednik Donald Trump, koji je bio prijatelj s Epsteinom 1990-ih i ranih 2000-ih, prije nego što su se udaljili godinama prije prve Epsteinov osude, mjesecima se opirao bilo kakvoj objavi dok Demokrati i Republikanci u Kongresu nisu progurali zakon unatoč njegovim prigovorima.

Zakon je dopustio neke preinake, uključujući zaštitu žrtava i tekućih istraga. No dosjei koji su dosad objavljivani uvelike su revidirani, u nekim slučajevima i u cijelosti, što je frustriralo zakonodavce.

Epstein, njujorški financijaš, pronađen je obješen u svojoj ćeliji 2019. dok je čekao na suđenje za trgovinu seksualnim uslugama. Iako se njegova smrt smatra samoubojstvom, potpirila je godine teorija zavjere, od kojih je neke Trump sam poticao među svojim pristašama tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine.

Epsteinov skandal postao je dodatni politički problem za Trumpa, koji se već suočava s padom potpore po raznim pitanjima, uključujući i time kako upravlja gospodarstvom i pitanjima imigracije.

U jednom od brojnih novoobjavljenih e-mailova, osuđeni pedofil, pokojni milijarder Jeffrey Epstein – koji je pronađen obješen u svojoj ćeliji 2019. dok je čekao suđenje za trgovinu seksualnim uslugama – navodi da je Bill Gates, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, osnivač i bivši direktor Microsofta te suosnivač filantropske Zaklade Billa i Melinde Gates, dobio spolno prenosivu bolest nakon što je spavao s mladim Ruskinjama, kako prenosi britanski The Telegraph.

Dana 18. jula 2013. godine, Epstein je sam sebi poslao poruku koja sadrži krajnje neugodne optužbe protiv osnivača Microsofta. “Vi me molite da izbrišem e-mailove u vezi s vašom spolno prenosivom bolešću, vaš zahtjev da vam osiguram antibiotike koje možete tajno dati Melindi i opis vašeg penisa”, stoji u e-mailu.

Epstein je istog jutra u 1:03 poslao sebi još jedan e-mail, najavljujući ostavku u Zakladi Billa i Melinde Gates. Kako Epstein nikada nije radio za tu zakladu, vjeruje se da je u e-mailu navodio riječi neke druge osobe.

“Uvučen sam u ozbiljan bračni spor između Melinde i Billa… Kao njegova desna ruka, traženo je od mene, a ja sam pogrešno pristao sudjelovati u stvarima koje su varirale od moralno neprimjerenih do etički problematičnih, i više puta su me tražili da činim stvari koje su blizu, a potencijalno i preko granice zakona… Od pomaganja Billu da nabavlja lijekove kako bi se borio s posljedicama seksa s ruskim djevojkama, do posredovanja u njegovim nezakonitim prisnim odnosima s udanim ženama, do zahtjeva da mu osiguram Adderall (lijek koji stimulira središnji živčani sustav i prvenstveno se koristi za liječenje ADHD-a i narkolepsije povećanjem razine dopamina i norepinefrina u mozgu, op. a.) za turnire u bridžu, budući da sam doktor medicine, ali nemam pravo pisati recepte”, napisao je Epstein.

Optužbe koje uključuju Gatesa nisu službeno potvrđene i proizlaze iz novoobjavljenih milijuna dokumenata koje je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo u petak. Dokumenti također uključuju fotografije – bez naznačenog datuma – koje prikazuju Billa Gatesa sa ženom čije je lice zamagljeno.

Bill Gates i Melinda bili su u braku od 1994. do 2021. Ona je ranije sugerirala da su Gatesovi izvanbračni odnosi i njegova povezanost s Epsteinom bili faktori koji su utjecali na njihov razvod, ali nije otkrila dodatne detalje. Gates, pak, dosljedno minimalizira prirodu svog odnosa s Epsteinom. “Nisam imao poslovni odnos niti bio prijatelj s njim”, izjavio je 2019. godine za The Wall Street Journal.

No, prema izvještajima The New York Timesa, njih dvojica su se sastali mnogo puta od 2011. nadalje, nakon što je Epstein osuđen za poticanje na maloljetnu prostituciju. Popis putnika Epsteinova privatnog zrakoplova pokazuje da je Gates putovao s njim iz zračne luke Teterboro u New Jerseyju do Palm Beacha na Floridi u ožujku 2013. godine.

Gates je ipak stalno izjavljivao da žali zbog prijateljstva s Epsteinom i negirao bilo kakve neprimjerene radnje, podsjeća The Telegraph.

(Jutarnji list)