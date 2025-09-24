Nova pucnjava u SAD: Snajperista pucao na zgradu ICE u Dalasu, ima mrtvih i ranjenih (VIDEO)

U srijedu ujutro došlo je do pucnjave u terenskoj kancelariji američke Imigracione i carinske službe (ICE) u Dalasu, pri čemu je najmanje jedna osoba ubijena, a tri su ranjene, potvrdio je vršilac dužnosti direktora ICE-a, Todd Lyons, prenosi CNN.

Preliminarne informacije ukazuju na mogući snajperski napad. Ministarka za unutrašnju bezbjednost Kristi Noem objavila je da je osumnjičeni napadač preminuo od samonanesene rane vatrenim oružjem. Dvoje ranjenih su pritvorenici koji su se nalazili u objektu, dok ostali pripadnici ICE-a i civili nisu povrijeđeni.

Zamjenica direktora ICE-a, Madison Sheahan, opisala je situaciju kao „vrlo promjenjivu“ i naglasila da motiv napada još uvijek nije poznat. Objekat u Dalasu i dalje je pod blokadom dok nadležni nastavljaju istragu.

ICE je savezna agencija u okviru Ministarstva za unutrašnju bezbjednost SAD, odgovorna za hapšenja, pritvaranje i deportaciju osoba koje borave nezakonito u zemlji. Agencija je u prošlosti bila meta kritika zbog navodnog korišćenja prekomjerne sile i pravnih polemika oko svojih aktivnosti, posebno nakon povratka Donalda Trampa na vlast.

(Kliker.info-agencije)