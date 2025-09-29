Nova pucnjava u Americi : Vojni veteran u državi Michigan u crkvi ubio četiri i ranio osam osoba (Video)

Pet osoba je poginulo, uključujući napadača, a osam drugih je hospitalizirano nakon pucnjave u nedjelju u Crkvi Isusa Krista u općini Grand Blanc, potvrdila je policija navedenog grada u državi Michigan.

Šef policije William Renye potvrdio je također da je 40-godišnji Thomas Jacob Sanford iz Burtona udario vozilom u crkvu u ulici McCandlish Road prije nego što je otvorio vatru na stotine ljudi koji su se molili.

Policijski izvori dalje navode da je Sanford bio marinski veteran koji je učestvovao u ratu u Iraku.

Dvije američke zastave vijorile su se na stražnjem dijelu njegovog kamiona kada je njime udario u zgradu crkve.

FBI je u nedjelju navečer saopćio da se napad istražuje “kao ciljani čin nasilja”.

Vlasti nisu navele motiv napada.

Glasnogovornik Marinskog korpusa rekao je za CNN da je Sanford služio kao narednik i primio nekoliko medalja za svoju službu, koja je trajala od 2004. do 2008. godine.

Bio je raspoređen tokom Operacije Iračka sloboda nekoliko mjeseci počevši od ljeta 2007. godine.

Sanford je diplomirao na srednjoj školi Goodrich 2004. godine i bio je prepoznat među ostalim bivšim veteranima, prema arhiviranoj stranici sa web stranice škole. Lokalni novinski profil Sanforda iz 2007. godine navodi da je bio raspoređen s američkim marincima u Japanu prije nego što se pripremio za službu u Iraku.

Profili na društvenim mrežama povezani sa Sanfordovom porodicom pokazuju da je bio oženjen i da ima jedno dijete, malog sina. Prema GoFundMe stranici iz 2015. godine, porodici su bile potrebne donacije kako bi pomogli u plaćanju medicinske njege Sanfordovog sina koji je rođen s rijetkim genetskim poremešajem.

Novorođenčetu je dijagnosticirano stanje zvano kongenitalni hiperinzulinizam, koje je zahtijevalo dug boravak u bolnici i nekoliko operacija uklanjanja dijelova gušterače.

Zdravstveno stanje djeteta uzelo je finansijski danak porodici, a jedan lokalni novinski članak izvještava da je Sanford uzeo odsustvo s posla vozača kamiona za Coca Colu kako bi bio sa svojim sinom.

„Nikada ne uzimajte zdravo za gotovo imati zdravu djecu“, citira se Sanford u drugom članku. „Ponosni smo na naše dijete. Proveo sam četiri godine u marincima i bio sam u Iraku, a ovo je i dalje najneobičnija stvar s kojom se suočavam.“

Druge objave na Facebook stranici Sanfordove majke pokazuju da je Sanford bio lovac, pozirajući s jelenima i drugom divljači.

