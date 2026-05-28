Američka vojska je ponovo napala Iran, ciljajući lokacije za koje američki zvaničnici smatraju da predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnom brodarstvu u Hormuškom moreuzu, rekao je američki zvaničnik za Reuters rano u četvrtak.

Zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekao je da je američka vojska također presrela i oborila više iranskih dronova koji su predstavljali sličnu prijetnju.

Ranije neprijavljeni američki vojni napadi došli su usred pregovora o okončanju tromjesečnog rata u kojem su ubijene hiljade ljudi i koji je doveo do naglog porasta globalnih cijena energije.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je u srijedu odbacio izvještaj iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički upravljati brodarstvom kroz Hormuški moreuz kao dio mirovnog sporazuma. Trump je rekao da će plovni put ostati otvoren.

SAD su posljednji put izvele ono što nazivaju odbrambenim napadima na Iran u ponedjeljak, što je Iran nazvao kršenjem krhkog primirja između dvije zemlje. Među američkim metama bili su brodovi koji su pokušavali postaviti mine i mjesta za lansiranje raketa. Amerikanci su to ocijenili kao prijetnju svojim snagama.

Odgovor Irana uslijedio je gotovo trenutno. Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da je izvela napad na “američku zračnu bazu” u znak odmazde za ranojutarnje udare na periferiji Bandar Abasa.

U saopćenju koje je prenijela poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim, IRGC navodi da je američka baza, koja je identifikovana kao ishodište jutrošnje “američke agresije”, napadnuta u 4:50 sati po lokalnom vremenu. Tačna lokacija pogođene američke baze zvanično nije precizirana.

Iz Islamske revolucionarne garde su poslali i oštro upozorenje Washingtonu, poručivši da nijedan čin agresije neće proći bez odgovora, te da će svaka naredna vojna akcija SAD-a naići na “još odlučniji i snažniji” odgovor Irana.

