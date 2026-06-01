Nova eskalacija u vrijeme tzv. primirja : Amerika udarila na Iran. Sirene u Kuvajtu … (VIDEO)
Pentagon je jutros potvrdio nove udare na Iran te objavio šta su bile mete novog napada usred pregovora o miru.
Sjedinjene Američke Države opisale su ovu vojnu akciju kao čin “samoobrane”. Prema navodima Centcoma, mete napada bili su iranski radarski sistemi te komandna i kontrolna mjesta za upravljanje bespilotnim letjelicama, locirani u mjestu Goruk te na strateški važnom otoku Qeshm u Hormuškom tjesnacu.
Američka vojska ističe kako su ovi udari izravan odgovor na “agresivne iranske akcije” u regiji. Kao ključni povod navedeno je nedavno iransko rušenje američke bespilotne letjelice tipa MQ-1, koja je, prema tvrdnjama Washingtona, operirala u međunarodnom zračnom prostoru.
Propast pregovora?
Ovi američki zračni udari označavaju treće ozbiljno kršenje primirja između Irana i SAD-a otkako je ono dogovoreno početkom aprila. U prethodna dva navrata i Teheran i Washington su nastojali umanjiti značaj međusobnih vojnih udara, što je omogućilo da dogovoreno primirje formalno opstane na snazi.
Dvije su strane proteklih sedmica pokušavale osigurati trajni prekid vatre i postignuti dogovor o potpunom povratku i sigurnom prolasku trgovačkih brodova kroz Hormuški moreuz, no najnoviji sukobi na terenu ozbiljno dovode u pitanje nastavak bilo kakvih pregovora.
Iran odmah uzvratio
Kuvajtska vojska službeno je potvrdila da njeni sistemi protivzračne odbrane aktivno presreću raketne napade i udare bespilotnih letjelica.
“Glavni štab vojske obavještava javnost da su svi zvukovi eksplozija koji se čuju rezultat djelovanja sistema protivzračne odbrane i presretanja neprijateljskih napada”, stoji u službenom saopćenju.
Državna novinska agencija Kuna izvijestila je da u ovim trenucima sirene za zračnu uzbunu odjekuju širom ove zaljevske države.
Pojavila se snimka, balistički projektil nad Kuvajtom
Prema neslužbenim informacijama, sirene u Kuvajtu oglasile su se nakon što je Iran balističkim projektilima napao američke snage u Kuvajtu.
Iran: Napali smo američku zračnu bazu
Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da je gađala zračnu bazu koju američke snage koriste za pokretanje napada na otok Sirik u južnom Iranu, prenose iranski mediji.
Otok Sirik smješten je u strateški važnom Hormuškom moreuzu. Prema tvrdnjama IRGC-a, Sjedinjene Američke Države su prije toga izvele napad čija je meta bio telekomunikacijski toranj na tom otoku.
Američki predsjednik Donald Trump ponovno se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, ustvrdivši kako “Iran zapravo jako želi postići dogovor”. Istovremeno je žestoko napao sve kritičare koji preispituju njegove napore u pregovorima s Teheranom.
“Zar ti ‘Demokrati’ i razni prividno nepatriotski Republikanci ne razumiju da mi je MNOGO teže dobro raditi svoj posao i pregovarati kada politički plaćenici neprestano i negativno ‘cvrkuću’, na razinama koje nikada prije nisu viđene, ponavljajući stalno iznova da bih trebao ići brže, ili ići sporije, ili krenuti u rat, ili ne krenuti u rat, ili što već? Samo se zavalite i opustite, na kraju će sve ispasti dobro – uvijek ispadne!”, poručio je Trump.
Zanimljivo je da američki predsjednik u svojoj najnovijoj objavi uopće ne spominje iranski napad na mete u Kuvajtu, kao ni žestoke američke zračne udare na ciljeve unutar Irana koji su izvedeni tijekom vikenda.ma koje ne znače potpuni kraj primirja s Iranom.
(Kliker.info-agencije)
