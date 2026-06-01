Pentagon je jutros potvrdio nove udare na Iran te objavio šta su bile mete novog napada usred pregovora o miru.

Sjedinjene Američke Države opisale su ovu vojnu akciju kao čin “samoobrane”. Prema navodima Centcoma, mete napada bili su iranski radarski sistemi te komandna i kontrolna mjesta za upravljanje bespilotnim letjelicama, locirani u mjestu Goruk te na strateški važnom otoku Qeshm u Hormuškom tjesnacu.

Američka vojska ističe kako su ovi udari izravan odgovor na “agresivne iranske akcije” u regiji. Kao ključni povod navedeno je nedavno iransko rušenje američke bespilotne letjelice tipa MQ-1, koja je, prema tvrdnjama Washingtona, operirala u međunarodnom zračnom prostoru.

Propast pregovora?

Ovi američki zračni udari označavaju treće ozbiljno kršenje primirja između Irana i SAD-a otkako je ono dogovoreno početkom aprila. U prethodna dva navrata i Teheran i Washington su nastojali umanjiti značaj međusobnih vojnih udara, što je omogućilo da dogovoreno primirje formalno opstane na snazi.

Najnovija vojna eskalacija događa se u trenucima intenzivnih, ali očito neuspješnih diplomatskih napora između Trumpove administracije i iranskog vodstva.

Dvije su strane proteklih sedmica pokušavale osigurati trajni prekid vatre i postignuti dogovor o potpunom povratku i sigurnom prolasku trgovačkih brodova kroz Hormuški moreuz, no najnoviji sukobi na terenu ozbiljno dovode u pitanje nastavak bilo kakvih pregovora.

Iran odmah uzvratio

Kuvajtska vojska službeno je potvrdila da njeni sistemi protivzračne odbrane aktivno presreću raketne napade i udare bespilotnih letjelica.

“Glavni štab vojske obavještava javnost da su svi zvukovi eksplozija koji se čuju rezultat djelovanja sistema protivzračne odbrane i presretanja neprijateljskih napada”, stoji u službenom saopćenju.

Državna novinska agencija Kuna izvijestila je da u ovim trenucima sirene za zračnu uzbunu odjekuju širom ove zaljevske države.

Pojavila se snimka, balistički projektil nad Kuvajtom

Prema neslužbenim informacijama, sirene u Kuvajtu oglasile su se nakon što je Iran balističkim projektilima napao američke snage u Kuvajtu.

Iran: Napali smo američku zračnu bazu

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da je gađala zračnu bazu koju američke snage koriste za pokretanje napada na otok Sirik u južnom Iranu, prenose iranski mediji.

Otok Sirik smješten je u strateški važnom Hormuškom moreuzu. Prema tvrdnjama IRGC-a, Sjedinjene Američke Države su prije toga izvele napad čija je meta bio telekomunikacijski toranj na tom otoku.