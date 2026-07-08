Američka vojska izvela je niz napada na Iran, samo nekoliko sati nakon što su tri trgovačka broda pogođena u vodama kod Omana, u Hormuškom tjesnacu.

Nova razmjena napada dodatno ugrožava privremeni sporazum koji su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli prošlog mjeseca. Obje strane tvrde da su protivnički potezi prekršili taj dogovor.

Američki dužnosnik: Ovo je kazna. Neće završiti tako brzo

U objavi na društvenim mrežama Središnja komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da su američke snage “pokrenule niz snažnih napada kako bi Iranu nametnule visoku cijenu zbog gađanja i napada na trgovačke brodove s posadama koje čine nedužni civili u međunarodnom plovnom putu”.

“Iranska agresija bila je neopravdana, opasna i predstavlja jasno kršenje primirja”, stoji u saopštenju CENTCOM-a.

“Vojni udari SAD-a koji su u toku protiv ciljeva u Iranu nisu ‘proporcionalni’. Ovo je kazna. Neće završiti tako brzo”, izjavio je neimenovani američki dužnosnik za CNN.

Također neimenovani američki dužnosnik naglasio je za Reuters da su napadi usmjereni na iranske sisteme protuzračne obrane, obalne nadzorne sisteme, projektile zemlja-zrak, protubrodske krstareće projektile i lokacije za lansiranje dronova.

Iranski mediji izvještavaju o eksplozijama

Iranski mediji tvrde da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.

Prema izvještajima , zabilježeno je više eksplozija u južnom iranskom lučkom gradu Siriku, u blizini Hormuškog tjesnaca, dok je područje luke Taheroui navodno pogođeno sa šest projektila.

Eksplozije su se također čule na otoku Kešmu i u gradu Bandar Abasu.

Amerikanci povukli dozvolu prodaje iranske nafte

Samo nekoliko sati nakon što su tri tankera pogođena projektilima, Sjedinjene Države povukle su dozvolu koja je u sklopu privremenog sporazuma dopuštala prodaju iranske nafte.

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije Ujedinjenih naroda, riječ je o najvećem broju napada u jednom danu od kraja aprila. Novi incidenti prijete poremetiti promet kroz Hormuški tjesnac upravo u trenutku kada se međunarodna zajednica nadala normalizaciji pomorskog prometa i ublažavanju gospodarskih posljedica rata.

Neimenovani američki dužnosnik rekao je za Associated Press da je dozvola za prodaju iranske nafte ukinuta zato što su iranske aktivnosti u Hormuškom tjesnacu bile neprihvatljive te su morale imati posljedice.

Jedan tanker se zapalio

Britanski centar za pomorske trgovačke operacije (UKMTO) saopštio je da je jedan tanker plovio uz obalu Omana kada je pogođen te se zapalio. Iranska državna televizija objavila je da je tanker za prijevoz ukapljenog prirodnog plina napadnut nakon što je ignorirao upozorenja, ali nije izravno preuzela odgovornost za napad.

Druga dva broda pretrpjela su manja oštećenja, no nitko nije ozlijeđen te su oba nastavila plovidbu, saopštila je britanska pomorska agencija.

Teheran već dulje vrijeme tvrdi da je sigurna samo plovidba rutom koju je odobrio Iran kroz Hormuški tjesnac. Iranske vlasti sumnjiči se za napade i na druge brodove koji su koristili alternativni plovni put uz obalu Omana.

Podaci o lokacijama koje je objavila britanska agencija pokazuju da su se sva tri napada dogodila uz obalu Omana ili susjednih Ujedinjenih Arapskih Emirata, što upućuje na to da su brodovi plovili rutom bližom omanskoj obali.

(Kliker.info-Hina)