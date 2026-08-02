Nogometni savezi i konfederacije pozdravili su odluku FIFA-e da odustane od prodaje udjela u svojim takmičenjima privatnim investitorima, ali su istovremeno zatražili istragu načina na koji je prijedlog pripremljen te temeljitu reviziju upravljanja svjetskom nogometnom organizacijom.

Predsjednik Njemačkog nogometnog saveza Bernd Neuendorf ocijenio je da se događaji povezani s projektom koji je pokrenuo predsjednik FIFA-e Gianni Infantino moraju u potpunosti istražiti.

Predsjednica Norveškog nogometnog saveza Lise Klaveness kazala je da je povlačenje prijedloga bilo neophodno, ali je upozorila da slučaj ne smije završiti kao još jedan sukob za moć, javlja Reuters.

Nogometni savez Engleske podržao je stav UEFA-e i zatražio sveobuhvatnu i odlučnu reviziju rukovodstva i načina upravljanja FIFA-om, kako bi organizacija djelovala transparentno i u interesu svih 211 članica.

Nizozemski savez otišao je korak dalje, navodeći da povlačenjem prijedloga slučaj nije zaključen te da je način vođenja cijelog procesa doveo do temeljnog gubitka povjerenja u Infantina. Savez je saopćio da više nema povjerenja u njegovo rukovodstvo.

Azijska nogometna konfederacija naglasila je da se budućnost svjetskog nogometa mora oblikovati konsultacijama, zajedničkim dijalogom i poštovanjem postojećih upravljačkih struktura.

Nogometni savez Australije poručio je da su ulaganja i inovacije potrebni za razvoj sporta, ali da integritet, nezavisnost, transparentnost, konsultacije i poštovanje procedura ne smiju biti dovedeni u pitanje.

Švedski savez također je pozdravio povlačenje prijedloga, ali je izrazio zabrinutost zbog nedostataka u transparentnosti i upravljanju te zatražio nastavak rasprave o načinu vođenja i razvoja svjetskog nogometa.

Infantino je u petak objavio da FIFA odustaje od plana prodaje udjela u Svjetskom prvenstvu i drugim takmičenjima privatnim investitorima, nakon snažnog protivljenja nacionalnih saveza i kontinentalnih konfederacija.

(Kliker.info-Fena)