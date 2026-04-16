Večeras je odigran revanš susret četvrtfinala Lige prvaka između Bayerna i Real Madrida, a nakon izuzetno uzbudljive utakmice rezultat je bio 4:3.

Ipak, prolaz u polufinale izborili su Bavarci zahvaljujući prednosti iz prvog meča.

Bayern je u revanš ušao s minimalnom prednošću iz Španije, a susret na Allianz Areni počeo je na dramatičan način. Već u ranoj fazi utakmice Manuel Neuer napravio je veliku grešku, što je Arda Güler iskoristio i doveo Real u vodstvo.

Odgovor domaćih stigao je vrlo brzo. Samo pet minuta kasnije, nakon kornera, Aleksandar Pavlović je pogodio za izjednačenje.

U 29. minuti uslijedio je jedan od najljepših trenutaka utakmice – Güler je spektakularno pogodio direktno iz slobodnog udarca i ponovo donio prednost gostima. Ipak, toj situaciji prethodila je diskutabilna odluka, jer je Brahim Díaz očigledno simulirao prekršaj, što sudija Slavko Vinčić nije sankcionisao.

Bayern se nije dugo zadržao u zaostatku, pa je Harry Kane ubrzo poravnao rezultat. Međutim, do kraja prvog poluvremena i Kylian Mbappé se upisao u strijelce, pa se na odmor otišlo uz potpuno izjednačen dvomeč.

Drugo poluvrijeme donijelo je nešto mirniji tempo, ali uzbuđenja nije nedostajalo. Ključni trenutak dogodio se u finišu kada je Eduardo Camavinga napravio veliku grešku – nakon što je ušao u igru u 62. minuti, dobio je prvi žuti karton u 78., a zatim i drugi samo osam minuta kasnije zbog zadržavanja lopte, čime je ostavio Real s igračem manje.

Brojčanu prednost Bayern je iskoristio u samoj završnici. U 89. minuti Luis Díaz je postigao važan pogodak i približio svoj tim polufinalu, a u sudijskoj nadoknadi Michael Olise je potvrdio prolaz Bavaraca.

Nogometaši Arsenala plasirali su se u polufinale Lige prvaka nakon što su u revanšu protiv Sportinga iz Lisabona odigrali bez pogodaka (0:0), ali su zahvaljujući minimalnoj pobjedi iz prvog susreta (0:1) prošli dalje.

Za razliku od spektakularnog dvomeča Bayerna i Reala, koji je obilovao vrhunskim nogometom, okršaj Arsenala i Sportinga nije ponudio mnogo uzbuđenja.

Topnici su u revanšu uglavnom kontrolisali situaciju na terenu i čuvali prednost stečenu u prvoj utakmici.

Iako su imali inicijativu i nešto više napadali, njihova igra nije bila naročito atraktivna.

Najveću priliku u prvom poluvremenu imao je Sporting u 43. minuti, kada je Catamo pogodio stativu pa se na odmor otišlo bez golova.

U nastavku je Arsenal zaprijetio nakon nekoliko prekida, a dobru šansu imao je Madueke u 57. minuti. Nakon što je prošao nekoliko protivničkih igrača, šutirao je iz teške pozicije i pogodio vanjski dio mreže.

Najbliži golu domaći su bili u 84. minuti, kada je Trossard nakon udarca glavom pogodio stativu.

Do kraja susreta mreže su ostale netaknute pa je londonski tim osigurao prolaz zahvaljujući pogotku iz prve utakmice, koji je u sudijskoj nadoknadi postigao Havertz.

U polufinalu gledat ćemo duele PSG – Bayern i Atletico Madrid – Arsenal.

