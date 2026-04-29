Noć za pamćenje : Devet golova u spektaklu PSG-a i Bayerna! (Video)

Noć za pamćenje : Devet golova u spektaklu PSG-a i Bayerna! (Video)

29 Aprila
00:43 2026
PSG i Bayern večeras su na Parku prinčeva odigrali jednu od najboljih utakmica u historiji Lige prvaka. Nakon nevjerovatnih 90 minuta prvog polufinala, koje su mnogi nazvali finalom prije finala, PSG je slavio sa 5:4.

Nakon početnog ispitivanja snaga, u 15. minuti je dosuđen penal za Bayern nakon što je Luis Diaz srušen u šesnaestercu. Harry Kane je bio siguran sa bijele tačke i doveo goste u vodstvo od 1:0.

 

Uzbuđenja su se nastavila u 24. minuti kada je Khvicha Kvaratskhelia preciznim udarcem pogodio za izjednačenje i rezultat 1:1. Potpuni preokret PSG je napravio u 33. minuti. Nakon kornera koji je izveo Ousmane Dembele, Joao Neves je glavom zatresao mrežu za vodstvo domaćih od 2:1.

Bayern se nije predavao pa je u 41. minuti Olise sjajnim pogotkom poravnao na 2:2, da bi u sudijskoj nadoknadi dosuđen još jedan penal, ali ovoga puta za PSG.

Odgovornost je preuzeo Dembele, koji je u petoj minuti nadoknade savladao Manuela Neuera, pogodio za novo vodstvo Parižana od 3:2 i postavio rezultat prvog dijela igre.

 

Igrao se 57. minut kada je Khvicha Kvaratskhelia postigao svoj drugi pogodak na meču i povećao prednost Parižana na 4:2, a samo dvije minute kasnije, Ousmane Dembele također dolazi do svog drugog gola na utakmici za 5:2, što je izgledalo kao potpuni raspad njemačkog velikana.

Ne bi Bayern bio Bayern kada bi se predao. U 65. minuti Dayot Upamecano smanjuje rezultat na 5:3, a onda pet minuta kasnije Luis Diaz majstorski pogađa za 5:4.

Uslijedio je nešto mirniji period utakmice, a PSG je pred kraj susreta zamalo došao i do šestog gola. Igrao se 87. minut kada je rezervista Senny Mayulu pogodio prečku.

Do kraja se rezultat nije mijenjao i spektakl u Parizu je prekinut na devet postignutih golova. Revanš meč se igra na Allianz Areni 6. maja, a nema nikakve sumnje da ljubitelje fudbala očekuje još jedan epski duel.

(Kliker.info-agencije)

