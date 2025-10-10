Nobelovu nagradu za mir dobila venecuelanska političarka Maria Corina Machado

Nobelovu nagradu za mir dobila je Maria Corina Machado iz Venecuele, objavio je norveški Nobelov komitet.

Navodi se da je Machado nagradu osvojila “za svoj neumoran rad na promovisanju demokratskih prava za narod Venecuele i za svoju borbu za postizanje pravednog i mirnog prelaza iz diktature u demokratiju”.

Machado je opoziciona političarka, ekonomistkinja i jedna od najistaknutijih kritičarki režima venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.

Osnivačica je pokreta Vente Venezuela i simbol borbe za demokratske promjene u zemlji, poznata po svojim liberalnim i prodemokratskim stavovima.

Početkom 2000-ih godina je osnovala organizaciju Sumate koja se borila za poštene izbore i transparentnost, zbog čega je često bila meta vlasti.

U januaru 2024. godine, dok su se približavali predsjednički izbori, Vrhovni sud Venecuele pod kontrolom Madura ju je diskvalifikovao iz politike na 15 godina, čime joj je onemogućeno kandidiranje.

Machado je tada imenovala profesoricu Corinu Yoris kao svoju zamjenu na listi opozicije.

Uprkos zabrani, Machado je nastavila javne istupe, okupljajući pristalice širom Venecuele.

U januaru 2025. nakratko je uhapšena nakon govora u Caracasu, a svjedoci tvrde da je njen konvoj napadnut. Ubrzo je puštena na slobodu, dok su vlasti negirale da je do hapšenja uopšte došlo.

Međunarodna zajednica, uključujući Evropsku uniju i Sjedinjene Države, Machado smatra ključnom figurom demokratske opozicije.

Dobitnica je više međunarodnih priznanja, među kojima su Sakharovova nagrada za slobodu mišljenja (2024.) i Nagrada Vaclava Havela za ljudska prava.

(Kliker.info-agencije)