Nobelovac Joseph Stiglitz : Američki san je sada mit

Nekada smatrane zemljom mogućnosti, SAD se danas suočavaju s rastućom nejednakošću i političkim sistemom koji koristi bogatima na štetu drugih, te riskira smrt američkog sna, prema riječima dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju Josepha Stiglitza.

„SAD su naporno radile na stvaranju američkog sna o mogućnostima. Ali danas je taj san mit“, napisao je Stiglitz u članku u Financial Timesu.

Stiglitz je naglasio da je nejednakost u SAD-u na najvišoj tački u gotovo jednom stoljeću i da se jaz između onih sa srednjim prihodima i onih na vrhu povećava.

„SAD su nekada sebe smatrale zemljom srednje klase – ali to više nije istina“, rekao je.

„Danas su životne šanse djeteta više zavisne od prihoda njegovih ili njenih roditelja nego u Evropi ili bilo kojoj drugoj

Prema izvještaju Zavoda za popis stanovništva, nejednakost u prihodima američkih domaćinstava porasla je za 18 posto od 1967. godine, iako se ovaj trend usporio posljednjih godina. Nejednakost u bogatstvu također se pokazala kao vruća tema tokom izborne 2012. godine, a demokrate tvrde da bogatstvo republikanskog kandidata odvaja od običnih Amerikanaca.

Prema Stiglitzu, propisi, posebno oni koji regulišu finansijski sektor, doprinose nejednakostima.

„Finansijski propisi omogućavaju predatorsko kreditiranje i zloupotrebu kreditnih kartica koje prenose novac od dna prema vrhu. Isto važi i za zakone o bankrotu koji daju prioritet derivatima“, rekao je.

Nobelovac tvrdi da su Amerikanci sve više uvjeravani da je veća nejednakost u prihodima nusprodukt bržeg rasta, ali kaže da je to pogrešan izbor. Američka ekonomija je brže rasla u decenijama nakon Drugog svjetskog rata, kada su nejednakosti bile niže, nego nakon 1980. godine, rekao je.

„Udžbenici nas uče da možemo imati egalitarnije društvo samo ako se odreknemo rasta ili efikasnosti“, rekao je.

„Međutim, detaljnija analiza pokazuje da plaćamo visoku cijenu za nejednakost: ona doprinosi socijalnoj, ekonomskoj i političkoj nestabilnosti i nižem rastu.“

Kako bi se spriječilo pogoršanje razlika, Stiglitz tvrdi da bi SAD trebale prestati smanjivati ​​javno obrazovanje i druge programe koji poboljšavaju mogućnosti za srednju klasu i siromašne.

„Podrška predsjednika ovim investicijama, kao i „Buffettovo pravilo“ koje traži od onih na vrhu da plaćaju barem onoliko poreza koliko i oni koji su manje sretni, potezi su u pravom smjeru“, rekao je.

Kritizirao je republikanske prijedloge za produženje poreskih olakšica na kapitalnu dobit iz doba Busha. Ali, brojni ekonomisti, kao i demokrati, posljednjih su mjeseci podržali produženje poreskih olakšica.

„Zemlja će morati napraviti izbor: ako nastavi kao što je to činila posljednjih decenija, nedostatak prilika značit će podijeljenije društvo, obilježeno nižim rastom i većom socijalnom, političkom i ekonomskom nestabilnošću“, zaljučio je nobelovac Stiglitz u autorskom tekstu u uglednom Financial Timesu .

