Navodi o “Sarajevo safariju”, koji su posljednjih dana ponovo dospjeli u fokus evropskih medija, mogli bi uskoro postati i tema u njemačkom Bundestagu. Kako piše Der Spiegel, zastupnici Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD) traže da savezna vlada bez odlaganja ispita da li su među mogućim počiniocima bili i njemački državljani, ili osobe koje su kasnije stekle njemačko državljanstvo.

Tražimo od savezne vlade da odmah provjeri da li su njemačke državljanke ili njemački državljani učestvovali u ovim djelima ili su kasnije dobili njemačko državljanstvo", naveli su u zajedničkoj izjavi vanjskopolitički glasnogovornik SPD-a Adis Ahmetović i zastupnica te stranke u Odboru za pravosuđe Carmen Wegge, prenosi Spiegel

Prema istom izvoru, SPD planira ovu sedmicu otvoriti to pitanje i u pravosudnom odboru Bundestaga, gdje će tražiti i pojašnjenja od saveznog državnog tužioca.

Ako bi se ove optužbe pokazale tačnim, riječ bi bila o najtežim ratnim zločinima, poručuju njemački socijaldemokrati, koji insistiraju da takvi slučajevi moraju biti rasvijetljeni bez obzira na to koliko je vremena prošlo.

Italijansko tužilaštvo u Milanu već istražuje navode koji se temelje na istraživanjima i krivičnoj prijavi italijanskog autora Ezija Gavazzenija, kojem se pridružio i penzionisani sudija Guido Salvini.

Prema tim tvrdnjama, tokom opsade Sarajeva početkom devedesetih bogati državljani zapadnoevropskih zemalja navodno su vikendom dolazili na položaje iznad grada kako bi pucali na civile, uz posredovanje srpskih pomagača, a potom se vraćali u svoje zemlje.

Salvini je za Spiegel izjavio da je samo iz Italije bilo, kako tvrdi, “ako ne stotine, onda barem desetine počinilaca”. Spominje se i Vučić

U tekstu se navodi i da SPD traži provjeru navoda o mogućoj ulozi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nakon što su se u kontekstu novih objava pojavile špekulacije da je kao ratni dobrovoljac bio povezan s tadašnjim aktivnostima iznad Sarajeva.

Vučić je te tvrdnje odbacio preko svoje glasnogovornice, nazvavši ih “tipičnim slučajem zlonamjerne dezinformacije”.

Prema toj reakciji, tokom devedesetih je u Bosni boravio kao novinar i prevodilac, “bez ikakvog kontakta s vojnim strukturama”, te “nije učestvovao u borbenim djelovanjima”. Bez potvrde da među “vikend snajperistima” ima Nijemaca

Autor Gavazzeni u knjizi “I cecchini del weekend” (“Vikend snajperisti”) tvrdi da je u navodnim ubistvima učestvovalo oko 230 Italijana, kao i državljani Francuske, Belgije, te pojedinci iz Švicarske i Austrije.