Njemački ministar odbrane u Sarajevu upozorio: Putin bi mogao iskoristiti cijeli Balkan…

Njemački ministar obrane Boris Pistorius upozorio je u Sarajevu na opasnost koju za zapadni Balkan predstavlja mogući uticaj Rusije, a istodobno je kazao kako vlada u Berlinu podupire ambicije država te regije za članstvo u EU ako ispune postavljene uslove . Pistorius je boravio u radnom posjetu Sarajevu, gdje se odvojeno sastao s članovima Predsjedništva BiH, ministrom obrane te zemlje Zukanom Helezom i visokim predstavnikom Christianom Schmidtom.

Nakon susreta s ministrom obrane BiH novinarima je kazao kako Njemačka iznimno drži do stabilnosti BiH, stoga joj želi pružiti svaku vrstu podrške , uključujući moguće članstvo u Europskoj uniji, no europski put te zemlje, kako je istaknuo, baš kao i svih drugih država zapadnog Balkana, ovisi o ispunjavanju jasno postavljenih uslova. “To će tako ostati jer to tako treba biti”, kazao je Pistorius ističući kako se “ne može sjediti na dvije stolice”, odnosno kako svima mora biti jasno da se preduvjeti za članstvo moraju ispuniti.

“Sve pratimo…”

Njemačka je među državama koje su se do sada izričito protivile otvaranju pristupnih pregovora EU s BiH sve dok vlasti te zemlje ne pokažu kako su spremne provoditi potrebne reforme. Ministar obrane BiH Helez je kazao kako je uvjeren da sadašnja vladajuća koalicija to može dokazati do kraja februara. Smatra kako je pred BiH jedinstvena prilika koju ne smije propustiti.

Pistorius i Helez potvrdili su i kako na isti način vide problem secesionističkih prijetnji koje dolaze od političara iz reda bosanskih Srba.

“Sa svojim partnerima to pratimo, a BiH nikada neće dopustiti da se neki njen dio odcijepi”, kazao je Helez, dok je njemački ministar obrane istaknuo kako EUFOR ima kapacitete i mandat za moguće suočavanje s krizama, uključujući onu koja bi proistekla iz secesionističkih prijetnji. Pistorius je kazao i kako Njemačka želi podršati stabilnost BiH jer je svjesna da bi Rusija tu zemlju, kao i cijeli Balkan, mogla iskoristiti kao poligon preko kojega bi destabilizirala Zapad.

Agresivno djelovanje Rusije do sada je naišlo na jasan odgovor Zapada, a tako će biti i ubuduće, kazao je Pistorius potvrdivši da će Njemačka Ukrajini i tokom ove godine nastaviti isporučivati tenkove Leopard koje je ranije obećala.

(Kliker.info-Hina)