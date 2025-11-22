Njemački mediji: Vučić i „Sarajevski safari“

Mediji njemačkog govornog područja prenijeli su informaciju da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doveden u vezu sa snajperskim lovom na ljude u Sarajevu devedesetih, ali i njegovo demantiranje svake umiješanosti.

O optužbama da je Vučić bio povezan sa snajperskim lovom na civile u Sarajevu pisali su i listovi sa milionskim tiražom, kao što je bulevarski list Bild:

„Hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić (51) podnio je krivičnu prijavu milanskom Tužilaštvu protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića (55, od 2017. na toj dužnosti). O tome su u četvrtak na isti način izvijestili brojni italijanski mediji. Novinar optužuje predsjednika Vučića da je učestvovao u takozvanom Sarajevskom safariju.“

Njemački Bild navodi milanski list Today kao izvor i kaže da je on „jedan od najvećih informacionih portala zemlje“. Dalje se u tekstu objašnjava da tužilaštvo u Milanu već sedmicu dana vodi istragu u vezi sa navodnim učešćem bogatih Italijana, zapadnih Evropljana i Amerikanaca u pucanju na civile tokom opsade Sarajeva, te da je učešće imalo cijenu između 80.000 i 100.000 dolara.

Vučić demantuje

Istu informaciju prenio je portal nedjeljnog magazina Fokus: „Vučić odlučno odbacuje optužbe i tvrdi da se radi o politički motivisanoj kampanji protiv njega. Nedavno objavljeni video pokrenuo je dodatnu diskusiju. Navodno se na njemu vidi mladi Vučić u jednom terenskom vozilu na čijem se prtljažniku nalazi ljudska lobanja sa plavim šljemom Ujedinjenih nacija. Kritičari u tome vide dodatnu indiciju o mogućoj Vučićevoj umiješanosti u ratne zločine. Jedan srpski izvor to osporava navodeći da vozilo nije pripadalo Vučiću i da su se takva vozila nalazila ‘svuda u ratnoj zoni’.”

Fokus navodi razloge istrage milanskog tužilaštva – moguće učešće bogatih zapadnjaka u plaćenom snajperskom lovu na civile u gradu pod opsadom – ali i upozorava:

„Stručnjaci opominju da ne treba izvlačiti prebrze zaključke. Dr. Helena Ivanov iz Društva Henri Džekson (Henry Jackson Society) objašnjava da su brojne priče iz rata u Bosni kasnije raskrinkane kao lažne vijesti. Ona zahtijeva temeljitu istragu na osnovu optužbi.“

„Novinar i prevodilac”

Berlinski dnevni list Berliner Morgenpost postavlja pitanje: „Jesu li ljudi devedesetih plaćali da u ratu uBosni pucaju na ljude? Optužbe za ‘snajperski turizam’ tokom opsade Sarajeva 1992. jesu teške: smrtonosni pohodi navodno su bili maskirani kao lovačke ture.“

Odmah potom list navodi: „Sada u tom kontekstu iskrsava jedno poznato ime. Kako između ostalih javlja italijanska novinska agencija Ansa, jedan istraživački novinar podnio je krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.“

U tekstu se navodi prisustvo Aleksandra Vučića na Jevrejskom groblju iznad Sarajeva za vrijeme rata, te da je tamo dospio kao dobrovoljac Srpske radikalne stranke.

Potom se citiraju i Vučićeva osporavanja svih optužbi jer je, kako kažu njegovi ljudi zaduženi za medije, on radio kao novinar i prevodilac: „Predsjednik Vučić nije učestvovao u borbama i nije upotrebljavao oružje.“

Informacije o pokretanju istrage u Milanu, ali i o dovođenju u vezu Aleksandra Vučića sa ‘snajperskim safarijem’, prenijeli su kao tekst, video ili vijest i brojni drugi mediji iz Njemačke, Austrije i Švicarske. Oni su podsjetili i na činjenicu da je za vrijeme opsade Sarajeva ubijeno skoro 11.000 ljudi, među kojima je bilo mnogo djece.

(Kliker.info-DW)