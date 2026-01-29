Njemački kancelar odbacio zahtjev Zelenskog : “Pristupanje Ukrajine Europskoj uniji u skoroj budućnosti nije moguće “

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u srijedu da pristupanje Ukrajine Europskoj uniji u skoroj budućnosti nije moguće.

– Pristupanje 1. januara 2027. ne dolazi u obzir. To nije moguće, rekao je Merz nakon razgovora s koalicijskim partnerima u Berlinu.

Svaka zemlja koja se želi pridružiti EU-u mora prvo ispuniti kriterije iz Kopenhagena, a to je proces koji obično traje nekoliko godina, napomenuo je kancelar.

Međutim, naglasio je da Ukrajina treba perspektivu koja utire put pristupanju na duže staze.

– Ukrajinu možemo postupno približavati Europskoj uniji tokom tog procesa, rekao je Merz.

– To je uvijek moguće, ali tako brzo pristupanje jednostavno nije izvedivo, dodaje.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je ponovio zahtjev za članstvom svoje zemlje u EU-u već 2027. godine.

– Pristupanje Ukrajine Europskoj uniji jedno je od ključnih sigurnosnih garancija ne samo za nas, već i za cijelu Europu, napisao je na platformi X nakon telefonskog razgovora s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom.



– Kolektivna snaga Europe moguća je zahvaljujući sigurnosnim, tehnološkim i ekonomskim doprinosima Ukrajine, istaknuo je Zelenski.

