Njemački kancelar Merz na otvaranju Minhenske sigurnosne konferencije : „Europa se upravo vratila s odmora od povijesti“

Njemački kancelar Friedrich Merz otvorio je Minhensku sigurnosnu konferenciju upozorenjem kako trenutni svjetski poredak više ne postoji, ocijenivši taj skup „seizmografom političke situacije“, istaknuo je Merz. Naglasio je kako su godine napetosti i ruska agresija na Ukrajinu dokrajčile stari sustav, uvelike promijenivši kontekst u odnosu na vrijeme kada je u München dolazio isključivo radi njegovanja odnosa s američkim partnerima. Kancelar je moto konferencije o uništenju nazvao mračnim, ali realnim, jer se svijet suočava s erom politike velikih sila i „nasilnim revizionizmom“, ocijenio je kancelar.

Dodao je kako Kina sustavno redefinira međunarodni poredak u vlastitu korist koristeći ovisnost drugih, dok je američko pravo na globalno vodstvo dovedeno u pitanje ili izgubljeno. Takva previranja Merz vidi kao odraz nemirnih društava u vremenima revolucionarnih promjena, što građane gura prema lakim odgovorima i testira granice demokracije. „Europa se upravo vratila s odmora od povijesti“, poručio je Merz, dodavši kako su sirovine, tehnologija i lanci opskrbe ključni faktori novog poretka u kojem SAD pokušava uhvatiti korak s Kinom.

Kritizirao je njemačku vanjsku politiku proteklih desetljeća zbog „normativnog viška najboljih namjera“, ustvrdio je Merz, dodavši kako je Berlin često kritizirao i opominjao druge, ali nije osigurao sredstva za stvarno rješavanje problema. „Jaz između ambicije i mogućnosti postao je prevelik“, upozorio je njemački kancelar. Kao eklatantan primjer naveo je podatak da je BDP Europske unije s gotovo 20 biliona eura deset puta veći od ruskog, koji iznosi oko dva biliona eura, no Europa unatoč tome trenutačno nije deset puta jača od Rusije.

Prema njegovim riječima, golemi vojni, politički i gospodarski potencijal Europe predugo je ostao neiskorišten. Merz je pozvao na hitnu promjenu razmišljanja, naglasivši kako slobodu ne uništava samo višak, već i manjak državne moći. Zaključno je citirao poljskog šefa diplomacije Radeka Sikorskog koji je prije 15 godina izjavio kako se manje boji njemačke moći nego njemačke neaktivnosti, poručivši kako aktivno preuzimanje odgovornosti predstavlja ključnu ulogu Njemačke u novom svjetskom poretku.

Merz je naveo kako su pozivi na otpisivanje Sjedinjenih Američkih Država kao partnera nerealni jer zanemaruju geopolitičku stvarnost i podcjenjuju potencijal tog partnerstva. Unatoč razumijevanju za prisutnu nelagodu u odnosima, Merz je poručio kako se Europa mora fokusirati na stvaranje vlastite agende kroz jedinstvenu Europsku uniju. „Politika velikih sila u Europi nije opcija za Njemačku“, naglasio je kancelar, dodavši kako Berlin teži vodstvu u partnerstvu, a ne hegemonističkim fantazijama.

Podsjetio je na ustavne promjene kojima je njegova vlada povećala izdvajanja za obranu te na reforme vojnog sustava, uključujući prvo njemačko inozemno raspoređivanje snaga u Litvi. Ponovio je i obećanje kako će Bundeswehr postati najsnažnija konvencionalna vojska u Europi. Na polju gospodarstva, Merz je pozvao na snažnije investicije u umjetnu inteligenciju i nove tehnologije te ponovio zahtjev za zaustavljanjem „eksplozije europske birokracije i regulative“, istaknuo je Merz.

Prema njegovim riječima, Europa si ne smije nametati okove koji uništavaju njezinu konkurentnost. Poseban naglasak kancelar je stavio na potrebu za preciznijim definiranjem članka 42. Ugovora o Europskoj uniji o uzajamnoj pomoći u slučaju oružanog napada. Pojasnio je kako EU mora razjasniti taj mehanizam ne kao zamjenu za NATO, već kao samostalan i snažan stup unutar Saveza. U tom je kontekstu otkrio kako je s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom započeo razgovore o europskom programu nuklearnog odvraćanja koji bi bio ugrađen u sustav dijeljenja nuklearnog naoružanja unutar NATO-a.

Merz je istaknuo važnost savezništava u formatima E3 s Francuskom i Velikom Britanijom, kao i šire suradnje s Italijom i Poljskom. Poručio je kako dugoročni uspjeh ovisi o uključivanju svih Europljana jer je Njemačka u srcu Europe. „Ako se Europa razdere, razderana je i Njemačka“, zaključio je Merz. Njemački se kancelar potom izravno obratio američkom izaslanstvu, odgovorivši na prošlogodišnji oštar istup J. D. Vancea.

Iako je priznao postojanje jaza između Europe i SAD-a u određenim pitanjima, Merz je bio odriješit po pitanju ideoloških razlika. „Kulturološka bitka MAGA-e u SAD-u nije naša u Europi“, poručio je Merz, dodavši kako sloboda govora u Europi prestaje kada su izrečene riječi usmjerene protiv ljudskog dostojanstva i temeljnih zakona.

Istaknuo je kako Europa, za razliku od izolacionističkih struja u SAD-u, ne vjeruje u carine i protekcionizam, već u slobodnu trgovinu. „Ostajemo vjerni klimatskim sporazumima i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji jer smo uvjereni da se globalni izazovi mogu riješiti samo zajednički“, ocijenio je kancelar.

Obraćajući se izravno Amerikancima na engleskom jeziku, Merz je naglasio kako je generacijama upravo povjerenje među saveznicima činilo NATO najjačim savezom svih vremena. Upozorio je kako u eri rivalstva velikih sila čak ni Sjedinjene Američke Države neće biti dovoljno moćne da kroz sve prolaze same.

„Dragi prijatelji, članstvo u NATO-u nije samo europska konkurentska prednost, to je i konkurentska prednost Sjedinjenih Američkih Država“, istaknuo je Merz, pozvavši na zajedničku obnovu transatlantkog povjerenja uz poruku kako Europljani već odrađuju svoj dio posla.

Njemački kancelar Friedrich Merz priznao je kako je pretjerana ovisnost Europe o SAD-u bila samonametnuta pogreška koju Berlin planira eliminirati jačanjem europskog stupa unutar NATO-a. „Tu ovisnost odbacujemo čim prije možemo“, izjavio je Merz, dodavši kako će novi odnosi sa SAD-om zahtijevati više pregovora i argumenata, ali će se temeljiti na međusobnom poštovanju i novoj snazi Europe.

Kancelar je najavio širenje globalnih partnerstava s državama poput Japana, Indije, Brazila i zaljevskih zemalja, istaknuvši kako suradnja ne zahtijeva potpunu podudarnost vrijednosti. Govor je završio povijesnom referencom na njemački put u 20. stoljeću, uz upozorenje kako svijet u kojem moć nadvladava pravo vodi u propast.

Odgovarajući na pitanja o Rusiji, Merz je kritizirao unilateralne poteze Viktora Orbána i ocijenio kako Moskva još nije spremna za ozbiljne pregovore. „Rat će završiti tek kada Rusija bude gospodarski i vojno iscrpljena“, ustvrdio je Merz, poručivši kako se agresoru mora oduzeti svaka korist od nastavka sukoba.

Vezano uz proširenje Europske unije, Merz je izrazio nezadovoljstvo zastojem u pristupanju država poput Crne Gore, okrivivši za to mađarske blokade unutar procesa koji zahtijeva jednoglasnost. „Moramo otvoriti novu strategiju približavanja jer vas ne želim izgubiti“, poručio je Merz, izrazivši nadu da će se nakon mađarskih izbora u travnju otvoriti nova poglavlja u pregovorima.

