Njemački kancelar Merz: Na Iranu je da završi rat, SAD i Izrael će se nastaviti braniti
Odgovornost za okončanje rata u Iranu je na vodstvu Irana, rekao je danas njemački kancelar Friedrich Merz.
“Što prije stane režim mula, prije će završiti ovaj rat. Isključivo na ovom režimu i takozvanoj Revolucionarnoj gardi je da prekinu neprijateljstva”, rekao je Merz u Berlinu.
Dotad, kako je kazao, pretpostavlja da će Izrael i Sjedinjene Države nastaviti “sa svojom obranom” od Irana, jer iranska prijetnja seže daleko izvan zemlje i regije Bliskog istoka.
Merz je rekao da je tijekom vikenda razgovarao s čelnicima iz regije.
“No trenutno nije moguće predvidjeti kada će režim mula biti spreman na prekid neprijateljstva protiv svojih susjeda”, rekao je.
Upozorio je da je prijetnja Izraelu i zemljama Perzijskog zaljeva iz Teherana i dalje prisutna i da se vidi u svakodnevnim napadima na civilne zgrade i vojne objekte.
“Iran je središte međunarodnog terorizma i to središte mora biti zatvoreno, a Amerikanci i Izraelci to čine na svoj način”, rekao je njemački kancelar.
(Kliker.info-Hina)
