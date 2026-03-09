hamburger-icon

Njemački kancelar Merz: Na Iranu je da završi rat, SAD i Izrael će se nastaviti braniti

09 Marta
19:56 2026
Odgovornost za okončanje rata u Iranu je na vodstvu Irana, rekao je danas njemački kancelar Friedrich Merz.

“Što prije stane režim mula, prije će završiti ovaj rat. Isključivo na ovom režimu i takozvanoj Revolucionarnoj gardi je da prekinu neprijateljstva”, rekao je Merz u Berlinu.

Dotad, kako je kazao, pretpostavlja da će Izrael i Sjedinjene Države nastaviti “sa svojom obranom” od Irana, jer iranska prijetnja seže daleko izvan zemlje i regije Bliskog istoka.

Merz je rekao da je tijekom vikenda razgovarao s čelnicima iz regije.

“No trenutno nije moguće predvidjeti kada će režim mula biti spreman na prekid neprijateljstva protiv svojih susjeda”, rekao je.

Upozorio je da je prijetnja Izraelu i zemljama Perzijskog zaljeva iz Teherana i dalje prisutna i da se vidi u svakodnevnim napadima na civilne zgrade i vojne objekte.

“Iran je središte međunarodnog terorizma i to središte mora biti zatvoreno, a Amerikanci i Izraelci to čine na svoj način”, rekao je njemački kancelar.

Jedan komentar

  1. Eva iz rukava keca od njemca merca
    Eva iz rukava keca od njemca merca 09 Marta, 20:39

    Tako je. I Ukrajina treba isto tako da uradi da bi se putin prestao braniti.

