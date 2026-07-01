Njemački FAZ objavio je veliki tekst o fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine pod naslovom “Najvoljenija reprezentacija svijeta”, opisujući euforiju koja prati bh. tim uoči historijske utakmice protiv SAD-a u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

FAZ piše da se jedna od himni ovog prvenstva čuje “na stadionu, na ulicama i u barovima”, dok navijači pjevaju pjesmu Dubioze kolektiv “I am from Bosnia, take me to America”. List navodi da ta pjesma reprezentaciju prati od kraja marta i da je “rasla zajedno s njima, izvan granica Balkana”.

Za bh. navijače, dodaje FAZ, ovo nije samo priča o fudbalu, nego i o dijaspori, ljubavi prema domovini i “krhkom obećanju američkog sna”. Radost dijaspore

“Kada je Bosanci pjevaju ovih sedmica, radi se o radosti zbog vlastite reprezentacije, zbog igre, zbog tek drugog nastupa na Svjetskom prvenstvu”, piše FAZ.

List navodi da se uspjeh ove reprezentacije ne može odvojiti od šire priče o Bosni i Hercegovini, ratu, raseljavanju i ljudima koji su domovinu ponijeli sa sobom širom svijeta. “Nevjerovatno lijepo”

FAZ donosi i izjavu Ermedina Demirovića nakon plasmana dalje.

“Nije čak ni bio cilj otići na Svjetsko prvenstvo, nego jednostavno odigrati dobre kvalifikacije”, rekao je Demirović.

“Sada smo tu, eliminisali smo Italiju, prošli smo grupu. To su stvarno stvari koje dolaze jedna za drugom i nevjerovatno su lijepe”, dodao je bh. napadač.

FAZ Demirovića opisuje kao tipičnog predstavnika ove generacije: rođen je u Hamburgu, dio je velike bh. dijaspore i jedan od igrača koji su izabrali Bosnu i Hercegovinu. Barbarezova ideja

List podsjeća da je jedan od ključnih projekata selektora Sergeja Barbareza bio privući talente iz dijaspore koji zaista žele igrati za BiH i koji bi bili ponosni na taj dres.

FAZ navodi da je Barbarez još na početku mandata želio promijeniti odnos prema reprezentaciji. Želio je, piše list, “da ona ponovo bude voljena”.

Danas, oko utakmica Bosne i Hercegovine na zapadnoj obali SAD-a, FAZ zaključuje da se stiče utisak kako “teško da je neka reprezentacija voljenija od ove”. “To ide mnogo dublje”

U tekstu se posebno opisuje atmosfera među navijačima, od stadiona do obale Santa Monice, gdje se okuplja bh. dijaspora.

Jedan navijač iz Švedske za FAZ kaže da je u Švedskoj “Svjetsko prvenstvo jednostavno Svjetsko prvenstvo”, ali da u BiH “znači mnogo više”.

“To ide mnogo dublje”, rekao je.

FAZ zatim objašnjava da se oko reprezentacije okupljaju ljudi različitih identiteta i porijekla, dok na terenu zajedno igraju Bošnjaci, Hrvati i Srbi.

“Fudbal spaja ljude u Bosni i daje nam nadu za budućnost”, rekao je jedan od navijača. Džeko kao simbol

Veliki dio teksta posvećen je Edinu Džeki, kojeg FAZ opisuje kao najvećeg sportskog heroja Bosne i Hercegovine.

Navijači u SAD-u, piše list, o njemu govore kao o čovjeku koji je Bosnu i Hercegovinu učinio vidljivom na najvećim fudbalskim scenama.

“On je glasnogovornik bosanskog naroda”, kaže jedan navijač iz Švedske.

Ermedin Demirović za Džeku kaže da nije samo saigrač.

“To nije saigrač, to je malo više. Za nas je to superheroj”, rekao je Demirović.

FAZ podsjeća i na Džekinu priču o odrastanju u opkoljenom Sarajevu, te njegovu poruku mladima u BiH da je sve moguće. Rat i generacija dijaspore

FAZ piše da se u biografijama mnogih reprezentativaca vide posljedice rata.

Neki su rođeni u inostranstvu jer su njihovi roditelji izbjegli iz Bosne i Hercegovine. Među njima je i Esmir Bajraktarević, rođen u Wisconsinu, koji će protiv SAD-a igrati za zemlju svojih korijena.

List navodi da su Bajraktareviću u Srebrenici ubijena četiri člana porodice i djed.

FAZ podsjeća i na Demirovićevu izjavu prije prvenstva, kada je govorio o ljudima u BiH koji su preživjeli mnogo patnje.

“A onda dođemo mi i donesemo im Svjetsko prvenstvo”, rekao je Demirović. Protiv Amerike, u Americi

FAZ piše da pažnja prema ovoj reprezentaciji teško može biti veća nego u duelu protiv SAD-a, domaćina turnira.

Upravo je Amerika, navodi list, i zemlja iz pjesme Dubioze kolektiv, prvo prikazana kao mjesto čežnje, a zatim kao prostor u kojem se shvata da “uistinu nema ljepšeg mjesta od domovine”.

FAZ zaključuje da će se pjesma sigurno pjevati i u San Franciscu.