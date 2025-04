Nikšić se izvinjavao Čoviću: Imali smo pritisak, svi znamo od koga (VIDEO)

Lider SDP-a Nermin Nikšić otkrio je novinarima da je jedna od današnjih tema sastanka Trojke i HDZ-a bila i Južna plinska interkonekcija. Nikšić je kazao kako su dogovorili neke postupke i da nemaju više dilema, ali i podsjetio da je upravo na ovome Trojka prekršila dogovor koji je imala sa HDZ-om “zbog pritiska zna se koga”. Lider HDZ-a Dragan Čović najavio i “korigiranje onoga što potrebno korigirati kako bi taj projekat krenuo”.

“To je jedan od izazova koji smo prošli i da nisu ovako stabilni odnosi u Federaciji Bosne i Hercegovine ne bismo (prošli, op.a.). Znam iz prethodnih perioda da bi bilo blokada Vlade FBiH od bilo koga pola godine. Mi smo na Vladi, nakon dogovora koji smo Dragan i ja imali kako da riješimo i riješili bismo za mjesec-dva kako smo dogovorili, preglasali HDZ, ali imali smo pritisak – svi znamo od koga- i promijenilo se. Nakon toga sam se izvinio Draganu i objasnio mu. To je bila prva tačka na Vladi nakon toga smo ima li 79 tačaka koje smo donijeli jednoglasno. Ti odnosi moraju biti zalog. Ako se ne slažemo oko nečega, haj'mo pričati, a ne da ratujemo jedni protiv drugih, hvatamo za vratove ili donosimo odluke koje se reflektuju na sve građane FBiH”, rekao je Nikšić.

Naveo je i kako je više puta ponovio da bi bio presretan da se odnosi i atmosfera iz federalne vlade prenesu na više nivoe.

“Sutra bih prekrižio svoju političku karijeru kada bi postojala garancija da se odnosi u BiH riješe”, dodao je.

Čović najavio izmjene zakona o Južnoj interkonekciji

Čović je naveo kako su Južnu interkonekciju danas spomenuli jer je bilo aktivnosti na terenu, a jučer su ga resorni ministar Hrvatske i direktor Plinacro RH informirali da imaju komunikaciju s nivoa FBiH.

“Ali oni su u zahtjevnoj situaciji oni razgovaraju država sa državom, ne entitet sa državom jer bi onda nastali problemi druge vrste pa se moramo dobro paziti i zbog sadašnjeg stanja u RS. Mi na nivou BiH nemamo stajalište. Ali naš stav je jasan od ranije. Tražit ćemo rješenja i mi ćemo sutra u HDZ-u napraviti jednu koordinaciju zbog prijatelja iz RH da ih neko ne zavlači, ali i da ne upadnemo u problem na nivou BiH odnosno FBiH. Zakon je usvojen, ali je neprovodiv, a naš cilj je da se provede odmah. Sad ga treba spustiti na niže nivoe vlasti, kantoni, gradovi i općine isto daju saglasnosti jer izdaju rješenja. Ako ne dogovorimo to, provodeći slijepo zakon koji je naturen, to je kolega Nikšić drugim riječima rekao, imat ćemo opći zastoj. To nam nije cilj već da imamo strateški interes Južne plinske konekcije. Naći ćemo načina da korigiramo ono što treba korigirati kako bi taj projekat što prije išao. Mislim da ćemo vrlo brzo sjesti kada je o ovo u pitanju i tražiti rješenja da napravimo korekcije u zakonu kako bi to funkcionisalo”, rekao je Čović.

Kada je u pitanju Izborni zakon, Čović je ponovio da je to za njih osnova funkcioniranja BiH.

“To je mjera i za funkcioniranje vlasti na nivou BiH, ali to danas nije bila tema. I na tom modelu idemo raditi”, poručio je.