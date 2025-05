Nikšić o mogućim razgovorima sa Dodikom : “Za čovjekom je raspisana potjernica i on je po zakonima ove države bjegunac”

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić, poručio je da ne vidi smisao u odazivanju na poziv na sastanak s Miloradom Dodikom, liderom SNSD-a.

Nikšić je u poruci na društvenim mrežama istakao da nije smatrao potrebnim odgovarati na poziv za sastanak jer, kako kaže, njegov stav po pitanju daljnjih sastajanja i razgovora s Dodikom i SNSD-om je nepromijenjen.

“Za čovjekom je raspisana potjernica i on je po zakonima ove države bjegunac. Prije bilo kakvog sastanka i razgovora s predsjednicima stranaka, mislim da on ima zakazan sastanak s predstavnicima pravosudnih i sigurnosnih struktura u Bosni i Hercegovini. Koliko god se trudio da to ignorira, do tog sastanka će sigurno doći, prije ili kasnije. U svojoj nervozi, on se trudi svaki dan da svojim izjavama širi mržnju, vrijeđa narod koji je zbog svog identiteta pretrpio genocid i poziva na neka mitomanska preobraćenja. Na taj način samo potvrđuje kako, osim nekolicine onih koje sa sobom neminovno vuče u provaliju, s njim više niko ni na kakvim realnim i ljudskim osnovama ne može razgovarati”, napisao je Nikšić na svom Facebook profilu.

Prema Nikšiću, to jasno pokazuje da s Dodikom više nema prostora za stvarni, ljudski razgovor.

“Nikada nisam bio čovjek koji je isključivao dijalog kao alat za rad na dobrobiti ljudi Bosne i Hercegovine, ali s ovakvim Dodikom – dijalog nije više moguć. On nije zainteresovan za dobrobit ljudi nego za vlastite propagandne trikove i stvaranje iluzije o navodnoj borbi za opći interes iza kojeg krije borbu za vlastiti opstanak na vlasti. Mi idemo dalje u razgovore s ljudima kojim je stalo do mira, dostojanstvenog razgovaranja i dogovaranja, evropskog puta i boljeg života svih”, zaključio je Nikšić.

(Kliker.info)