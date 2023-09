Nikšić nakon sastanka lidera koalicionih stranaka na nivou BiH : Na izjave Dodika ne možemo utjecati, kao i on na naše stavove

Danas je u zgradi Parlamenta BiH održan sastanak lidera koalicionih stranaka na nivou Bosne i Hercegovine. Sastanak dolazi u jeku političke krize.

Sastanku su prisustvovali lideri SNSD-a Milorada Dodika, HDZ-a BiH Dragana Čovića i “trojke”, koju čine predsjednici SDP-a Nermin Nikšić, Naroda i pravde Elmedin Konaković i Naše stranke Edin Forto.

Nakon sastanka predsjednik SNSD-a Milorad Dodik napustio je zgradu, ali i koalicioni pratneri iz RS-a, te su odgovore na pitanje oi sastancima prepustili liderima “Trojke”. Medijima se prvi obratio Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a.

Bili smo domaćini sastanka. Naš posljednji sastanak rezultirao je provođenjem gotovo svih zaključaka i ostao je još zaključak o sudovima BiH. Želimo usaglasiti novi set zakona koje ćemo implementirati preko Parlamenta BiH. Želimo da nam se otvore pristupi još nekim fondovima i da se otvore vrata za pristupne razgovore sa EU. Ima dosta stvari na koje različito gledamo, ali to smatramo prednošću da svako otvoreno iznosi stavove i argumentima bori za stavove kako bi došli do rješenja. To je evidetno. Pet zakona prošlo je u Parlamentarnoj skupštini BiH. I današnji zakon o VSTV-u je danas prošao Dom naroda Parlamenta BiH. Pričali smo o Sudu BiH, sutra će o tome Vijeće ministara BiH. To su neki od uslova u približavanja BiH u pristupu EU”, rekao je Nikšić

Na pitanje da prokomentariše izjavu koalicionog partnera Milorada Dodika koji je rekao da će RS zabraniti dolazak visokom predstavniku Christianu Schmidtu u taj entitet, Nikšić je rekao da smo mi zemlja koja ima potrebu za OHR-om i da je to činjenica.

“Na izjave ne možemo utjecati kao što i on ne može utjecati na stavove koje imamo”, rekao je Nikšić.

Bilo je i razgovora o južnoj interkonekciji, raspodjele sredstava od akciza, presudama Suda za ljudska prava u Strazburu, stranim sudijama u Sudu BiH.

Prethodno su se delegacije partnera u vlasti na nivou BiH sastale 22. avgusta u Istočnom Sarajevu, kada je odblokirano imenovanje ministra finansija u Vijeću ministara BiH Srđana Amidžića, te dogovoreno usvajanje seta evropskih zakona.

(Klikker.info-N1)