Nikšić dobio Vučićevo obećanje: Ukida se zabrana isporuke baruta za ‘Igman’ u roku od 48 sati

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić potvrdio je da je danas, nakon razgovora s predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, dobio obećanje i garanciju da će u roku od 48 sati biti ukinuta zabrana izvoza baruta, čime će biti nastavljena isporuka repromaterijala za preduzeće “Igman” d.d. Konjic.

U proteklim danima, premijer Nikšić intenzivno je djelovao na rješavanju problema vezanih za nabavku repromaterijala neophodnog za nastavak proizvodnje u Igmanu, nakon što je Republika Srbija privremeno zabranila izvoz baruta u sve zemlje, čime je prekinuto snabdijevanje jedne od ključnih kompanija namjenske industrije u BiH.

– Svjestan sam koliko je zastoj u proizvodnji pogodio radnike, ali i partnere preduzeća Igman. U proteklim danima vodili smo intenzivne razgovore u regionu i šire, uključujući kompanije iz Češke i Turske, ispitivali kvalitet baruta u Vitezitu i tražili alternativna rješenja. Danas sam, u direktnom razgovoru s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, dobio obećanje da će blokada izvoza baruta za BiH biti ukinuta u narednih 48 sati. Današnje garancije znače da isporuka repromaterijala može biti nastavljena u najkraćem roku, što Igmanu omogućava nastavak stabilne proizvodnje, očuvanje radnih mjesta i realizaciju ugovornih obaveza prema domaćim i međunarodnim partnerima. Posebno zahvaljujem predsjedniku Vučiću na razumijevanju i naglašavam da smo se usaglasili kako je u zajedničkom interesu naših regionalnih ekonomija da radnici u regionu neometano obavljaju svoj posao – kazao je premijer Nikšić.

Federalni premijer dodao je da Vlada Federacije BiH ostaje posvećena jačanju namjenske industrije kao jednog od strateških sektora privrede, te da će uprave preduzeća ove industrijske grane u narednom periodu raditi na stabilizaciji snabdijevanja, s ciljem sprječavanja eventualnih zastoja u proizvodnji u budućnosti,, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(Kliker.info-FTV)