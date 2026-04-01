Nikola Katić: Imam 29 godina, a prvi put sam u životu plakao zbog fudbala. Suze su same krenule
01 Aprila
02:00 2026
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je eliminisala Italiju u baražu za Svjetsko prvenstvo.
Nikola Katić, koji je odigrao fenomenalnu utakmicu, a nakon posljednjeg penala nije krio emocije.
„Sve smo vidjeli poslije posljednjeg penala, nevjerovatne emocije. Nikad u životu nisam plakao poslije utakmice, imam 29 godina, a večeras su mi suze same krenule. Preponosan sam na sve nas, dvije godine smo naporno radili za ovo i prošli smo svega i svačega. Krunisali smo to u ova dva meča protiv ozbiljnih selekcija. Danas smo igrali protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta i prošli smo, svima čestitke“, kazao je Katić.
Osvrnuo se i na značaj sporta, ističući njegovu ulogu u povezivanju ljudi.
