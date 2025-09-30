Nicole Kidman i Keith Urban se razvode nakon 19 godina braka

Oskarovka Nicole Kidman i zvijezda country muzike Keith Urban rastaju se nakon 19 godina braka, izvijestili su u ponedjeljak američki mediji, pozivajući se na neimenovane izvore.

Slavni par počeo je živjeti odvojeno početkom ljeta, a Urban se iselio iz obiteljske kuće u Nashvilleu i kupio vlastitu rezidenciju u glavnom gradu country muzike, prema stranici TMZ.com. Časopis People izvijestio je da se Kidman protivi rastavi i da se bori za očuvanje braka.

Kidman (58) i Urban (57) započeli su svoje karijere u Australiji i imaju dvojno američko i australsko državljanstvo. Upoznali su se u januaru 2005. na holivudskom događaju koji je promovirao Australiju, a vjenčali su se u junu sljedeće godine u Sydneyu.

Imaju dvije kćeri, Faith Margaret (14) i Sunday Rose (17). Kidman ima dvoje posvojene djece iz prethodnog braka s glumcem Tomom Cruiseom.

Kidman, koja je dobila Oscara za portret autorice Virginie Woolf u filmu “Sati”, posljednji put je podijelila zajedničku fotografiju s Urbanom na društvenim mrežama u junu kako bi proslavila godišnjicu braka, prema The Hollywood Reporteru (THR).

THR je objavio da je Urban zadnji put objavio fotografije para na svojim društvenim mrežama u maju, nakon što su prisustvovali dodjeli nagrada Akademije country muzike 2025., gdje je četverostruki dobitnik Grammyja primio nagradu.

Kidman je ranije ovog mjeseca završila produkciju nastavka filma “Practical Magic” sa Sandrom Bullock, dok je Urban na turneji od maja u znak podrške svom 11. studijskom albumu “High”, izvijestio je THR.

