Nezrela reakcija Zapada na sklapanje novih saveza i činjenicu da će Američko stoljeće trajati kraće nego je bilo planirano

Ono što upravo gledamo u Kini, stvaranje novog “bloka” – zapravo zovimo ga zasad radije konstelacijom – najveći je geopolitički događaj zadnjih godina. Naravno, na naslovnicama u Europi već čitamo infantilne konstrukcije tipa “dogovaraju se protiv nas”, kao da je ostatak planeta dužan vječno čekati briselski ili washingtonski blagoslov. Ta reakcija govori više o slabosti nego o snazi: blok koji je desetljećima glumio arbitra univerzuma sada otkriva da mu je ogledalo neugodno.

Optika posljednjih dana bila je precizno režirana i još preciznije shvaćena: Peking kao pozornica, jedan-na-jedan razgovori na najvišoj razini, pa potom zajedničko pojavljivanje trojice lidera na velikoj vojnoj paradi. To nije samo koreografija, nego poruka o povjerenju. U pozadini – dogovor o plinu na tri desetljeća, niz novih ugovora od energetike do umjetne inteligencije, te signal da se gospodarsko i sigurnosno tkivo Euroazije šije bez zapadnog kroja.

Zapad će to nazvati “blokovskom politikom”. Prije će biti da je riječ o normalizaciji: platforme poput ŠOS-a i BRICS-a, uz jače povezivanje s ASEAN-om i zaljevskim partnerima, tvore paralelnu infrastrukturu odluka koja ne prolazi kroz G7 sito. Banke razvoja, trgovina u nacionalnim valutama, tehnološki sporazumi i energetski koridori – sve to smanjuje gravitaciju dolara i veto-režima koji je desetljećima maskiran kao “pravila”. Tamo gdje je Bruxelles zatečen, drugi već potpisuju.

Najosjetljivija točka, naravno, jest sigurnost. Vezivanje Moskve i Pjongjanga, primjerice, formalizirano je, a Peking i Pjongjang otkrivaju sve veću koordinaciju. Trostrane vježbe izgledaju kao logičan sljedeći korak, ne kao provokacija, nego kao računica nakon što je NATO zgusnuo svoje linije od Baltika do Crnog mora. Ko je navikao da jedino Zapad premješta figure po ploči, sada će svaki potez protivnika vidjeti kao šah-mat.

