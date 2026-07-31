Vršilac dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRB RS) Nedeljko Ćorić i predstavnik državnog kapitala u Olimpijskom centru (OC) „Jahorina“ Denis Šulić uspjeli su da sačuvaju Nedeljka Eleka na poziciji v.d. predsjednika Nadzornog odbora OC „Jahorina“. Prema saznanjima portala CAPITAL, ovim potezom su se suprotstavili lideru stranke Miloradu Dodiku, koji je navodno još prije dvadeset dana izdao nalog za uklanjanje Eleka sa svih funkcija.

Bliskost između Ćorića i Eleka potvrđena je i skorašnjim prisustvom Ćorića na Saboru u Vrhprači. S druge strane, Šulić dobre odnose sa Elekom održava kontinuirano, zahvaljujući čemu je zadržao poziciju predstavnika državnog kapitala uprkos tome što više ne obnaša funkciju ministra trgovine i turizma, a u međuvremenu je imenovan i za savjetnika direktora Olimpijskog centra.

Propale sjednice Skupštine akcionara

Skupština akcionara OC „Jahorina“, na čijem dnevnom redu se nalazio i izvještaj o radu Nadzornog odbora, bila je zakazana za jučer u 12:00 časova, ali je na Šulićev zahtjev odgođena za danas u isto vrijeme.

Međutim, ni ponovljena sjednica nije održana. Šulić je na samom početku izjavio da sjednica propada jer nije dobio zvaničnu preporuku o načinu glasanja.

Ministar trgovine i turizma Nedeljko Puhovac izjavio je za Aloonline da se finansijski izvještaj nije mogao naći na glasanju jer je vraćen IRB-u RS na doradu:

„IRB je taj koji daje upute kako će se glasati. Vlada RS je samo ta koja to potvrđuje. Dali smo IRB-u da doradi jedan dio u kome oni nisu bili zadovoljni sa tim i kad to završe onda će ponovo ići na glasanje na Vladu i to će onda pred Skupštinu akcionara.“

Neodgovorena pitanja resornom ministru

Ministar Puhovac nije odgovarao na pozive redakcije CAPITAL, čime su izostali odgovori na ključna pitanja:

Kada je tačno finansijski izvještaj OC Jahorina vraćen na doradu IRB-u RS?

Zašto dio izvještaja nije dorađen ranije, s obzirom na to da je Skupština akcionara bila zakazana još 26. juna (prije više od mjesec dana)?

Da li je ministar upoznat sa činjenicom da su se poziv i kompletni materijali za sjednicu nalazili na zvaničnim internet stranicama OC „Jahorina“ i Banjalučke berze od dana objave?

Da li je ministar upoznat sa odredbama Zakona o privrednim društvima RS prema kojima se redovna sjednica Skupštine akcionara mora zakazati najmanje 30 dana prije održavanja?

Šta donosi naredni period: Ostanak u fotelji ili smjene?

Prema članu 283. Zakona o privrednim društvima RS, ukoliko se ponovljena sjednica skupštine ne održi u propisanom roku, neophodno je zakazati novu. To u praksi znači da Nedeljko Elek ostaje na svojoj funkciji sve dok se nova sjednica ne održi.

S obzirom na otvorenu neposlušnost Ćorića i Šulića prema stranačkom rukovodstvu — osim ukoliko sam vrh stranke nije odustao od Elekove smjene — otvara se mogućnost da Vlada Republike Srpske smijeni Šulića sa mjesta predstavnika državnog kapitala, kao i Ćorića sa pozicije v.d. direktora IRB-a RS.

Podsjećamo, Elek je 12. jula smijenjen sa funkcije direktora preduzeća „Sarajevo-gas“ nakon što su članovi Upravnog odbora postupili po nalogu Milorada Dodika. Iako su mediji bliski vlasti tada prenijeli da je isključen iz SNSD-a, nijedna dalja smjena nije realizovana. Štaviše, Osnovni sud u Sokocu uvažio je Elekovu tužbu i donio privremenu mjeru kojom se zabranjuje sprovođenje odluke o njegovoj smjeni sa čela „Sarajevo-gasa“.

CAPITAL podsjeća da je godinama unazad izvještavao o Elekovim poslovnim potezima i javnim nabavkama OC „Jahorina“, što je privuklo i pažnju Tužilaštva BiH, dok su se iz rukovodstva preduzeća na kritike branili potezima koji su rezultirali brojnim sudskim tužbama.

(Capital)