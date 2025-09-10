Nezadovoljstvo francuskog naroda disfunkcionalnom vladajućom elitom : Protesti širom zemlje, stotine uhapšenih . Samo u Parizu 6000 policajaca (Video)

U Francuskoj u srijedu prosvjednici demonstriraju širom zemlje, ometajući promet, paleći kante za otpad te se povremeno sukobljavaju s policijom u sklopu protesta organiziranog pod nazivom ‘Blokirajmo sve’, ljuti na političare i planirane rezove budžeta.

Sigurnosne snage raspoređene su širom zemlje da bi što brže uklonile sve blokade, rekli su dužnosnici, a to znači da Francuska zasad nije u potpunosti blokirana.

Širom zemlje uhapšeno je gotovo 200 demonstanata, a bilo je i manjih sukoba. Brojni su prosvjednici iskalili gnjev na predsjedniku Emmanuelu Macronu, otprije suočenom s političkim previranjima nakon što se parlamentarna opozicija ujedinila da bi u ponedjeljak porazila njegovu vladu.

“Isto je to sr*nje, isto je, Macron je problem, a ne ministri”, rekao je Fred, predstavnik podružnice javnog prijevoza RATP sindikata CGT, jedan od sudionika pariškog protesta.

“Ministri, oni jesu problem, ali veći su problem Macron i njegov način rada, što znači da mora otići”, dodao je.

Policija je u Parizu bacila suzavac na mlade demonstrante koji su blokirali ulaz u jednu srednju školu, a vatrogasci su uklonili izgorjele predmete s barikada. Po policijskom izvještaju spriječen je ulazak velike skupine od oko 1000 prosvjednika na parišku željezničku postaju Gare du Nord.

Ministar unutarnjih poslova Bruno Retailleau novinarima je rekao da su prosvjednici zapalili autobus u gradu Rennesu na zapadu zemlje te dodao kako su neki prosvjednici napali policiju golemim kamenjem, no nije precizirano gdje.

Pokret organiziran pod nazivom “Blokirajmo sve” predstavlja ogromni izraz nezadovoljstva francuskog stanovništva. Organiziran bez centraliziranog vodstva i ad hoc preko društvenih mreža, pojavio se na internetu još u maju među desničarskim grupama, podaci su dužnosnika, no od tad su ga preuzeli ljevica i krajnja ljevica.

Narod je nezadovoljan

Nakon glasanja o povjerenju francuski je parlament smijenio dosadašnjeg premijera Francoisa Bayroua zbog njegovih planova o načinu na koji bi trebalo riješiti sve veći dug zemlje. U utorak je Macron imenovao novoga, petog premijera u manje od dvije godine, odabravši svoga bliskog saveznika, Sébastiena Lecornua, što je razgnjevilo ljevičarske političare.

U Nantesu na zapadu zemlje demonstranti su blokirali autocestu tako što su zapalili gume i kante za otpad. Policija je upotrijebila suzavac da bi ih rastjerala.

U jugozapadnom gradu Montpellieru policija se sukobila s demonstrantima koji su postavili barikade da bi blokirali promet u kružnom toku. I ovdje su upotrijebili suzavac za rastjerivanje demonstanata. Neki su isticali transparent na kojemu je pisalo: “Macrone, podnesi ostavku”.

Pedesetak ljudi s kapuljačama pokušalo je postaviti blokade u Bordeauxu, dok je u Toulouseu, na jugozapadu zemlje, protest brzo ugušen, no željeznički je promet i dalje poremećen, rekao je novinarima ministar unutarnjih poslova Retailleau.

Dodao je i da je širom zemlje raspoređeno 80.000 pripadnika sigurnosnih snaga, od čega njih 6000 samo u Parizu. Francuski mediji izvještavaju kako se očekuje da će u demonstracijama sudjelovati oko 100.000 ljudi.

Operator za francuske autoceste VINCI izvijestio je o poremećajima u prometu na autocestama širom zemlje, što uključuje Marseille, Montpellier, Nantes i Lyon.

Pokret “Blokirajmo sve” odraz je nezadovoljstva francuskog naroda disfunkcionalnom vladajućom elitom koja propovijeda bolno evanđelje štednje.

Pokret podsjeća na protest “Žutih prsluka” iz 2018., koji su nastali nakon povećanja cijena goriva, a prerasli su u širi pokret protiv Macrona i njegovih planova o ekonomskim reformama.

(Kliker.info-agencije)