Savezni sudija u Sjedinjenim Državama objavio je oproštajnu poruku koju je navodno napisao Jeffrey Epstein, a koja je godinama bila zapečaćena kao dio krivičnog postupka protiv Epsteinovog cimera u ćeliji, izvještava New York Times.

„Mjesecima su me istraživali – NISU NIŠTA PRONAŠLI!!!“ počinje navodna Epsteinova poruka.

„Privilegija je moći odabrati trenutak za oproštaj“, nastavlja se.

„Šta želite da uradim – da se slomim i počnem jecati!!“ nastavlja se u poruci.

„BEZ ZABAVE“, završava oproštajna poruka, s podvučenim riječima. „NE VRIJEDI!!“

Epsteinov cimer u ćeliji, Nicholas Tartaglione, rekao je da je pronašao poruku u julu 2019. godine, nakon što je Epstein navodno pronađen bez svijesti u svom prvom pokušaju samoubistva, s vrpcom omotanom oko vrata. Epstein je preživio taj incident, ali nekoliko sedmica kasnije pronađen je mrtav, u dobi od 66 godina, u sada zatvorenom Metropolitanskom popravnom centru na Manhattanu.

Poruku je u srijedu objavio sudija Kenneth M. Karas iz Federalnog okružnog suda u White Plainsu, New York, koji je predsjedavao slučajem protiv Epsteinovog cimera. Prošlog četvrtka, The New York Times je zatražio od suda da deklasifikuje dokument i objavio članak u kojem je Tartaglione opisao poruku i kako je došla u njegov posjed.

Epsteinova navodna oproštajna poruka ostala je skrivena od javnosti čak i nakon što je Ministarstvo pravde SAD-a, u neviđenom potezu za transparentnost, objavilo milione stranica dokumenata vezanih za Epsteina.

Tartaglione: ‘Nisam napao Epsteina’

Tartaglione, bivši policajac iz Briarcliff Manora, New York, dijelio je ćeliju s Epsteinom dok je čekao suđenje za četverostruko ubistvo. U nedavnim telefonskim razgovorima za The New York Times iz kalifornijskog zatvora, rekao je da je pronašao poruku u stripu nakon što je Epstein izveden iz ćelije nakon očiglednog pokušaja samoubistva.

„Otvorio sam strip da pročitam i tamo je bila poruka“, rekao je Tartaglione. Dodao je da je poruka napisana na komadu papira otkinutom iz bloka.

Ured mrtvozornika New Yorka proglasio je Epsteinovu smrt samoubistvom. U godinama koje su uslijedile, brojna otkrića o sigurnosnim propustima unutar samog zatvora na Manhattanu potaknula su bezbrojne teorije o tome kako je Epstein umro i da li je ubijen.

Kada su zatvorski službenici pitali Epsteina o crvenim tragovima na njegovom vratu nakon navodnog pokušaja samoubistva u julu, Epstein je u početku rekao da ga je Tartaglione napao i da nije bio suicidalan. Tartaglione je dugo negirao napad na Epsteina, koji je kasnije rekao zatvorskim službenicima da “nikada nije imao problema” sa svojim cimerom u ćeliji.

Tartaglione je rekao da je dao poruku svojim advokatima jer je vjerovao da bi mogla biti korisna ako Epstein nastavi tvrditi da je pokušao da mu naudi. Tartaglione je osuđen za četverostruko ubistvo 2023. godine i služi četiri doživotne kazne. On tvrdi da je nevin i žalio se na presudu.

(Jutarnji list)