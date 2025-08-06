New York Times otkriva : Trump naredne sedmice planira sastanak s Putinom. A onda sjedaju za isti stol sa Zelenskim

Američki predsjednik Donald Trump planira se osobno sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom već iduće sedmice , a odmah nakon toga namjerava organizirati sastanak zajedno s Putinom i Volodimirom Zelenskim, javlja New York Times pozivajući se na dva izvora upoznata s planom.

Trump je o svojim namjerama izvijestio europske čelnike tokom telefonskog razgovora u srijedu, tvrde isti izvori. U planiranom susretu sudjelovala bi isključivo ta trojica – Trump, Putin i Zelenski – bez prisustva europskih lidera. Europski čelnici, koji su dosad pokušavali odigrati koordinacijsku ulogu u mirovnim naporima i podržavati Ukrajinu, navodno su prihvatili Trumpov prijedlog, tvrdi jedan od sudionika poziva.

Nije odmah bilo jasno jesu li Putin ili Zelenski pristali na plan koji je Trump iznio. No, Zelenski je sudjelovao u pozivu s europskim čelnicima i kasnije izjavio kako je imao „razgovor s predsjednikom Trumpom“ te da je stav Ukrajine i europskih lidera jasan: „rat mora završiti“ – ali mora završiti „pošteno“.

U pozivu su, osim Trumpa i Zelenskog, sudjelovali i britanski premijer, njemački kancelar te generalni sekretar NATO-a, kao i potpredsjednik SAD-a JD Vance, državni sekretar Marco Rubio te Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff.

Trump je kasnije na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio neke pojedinosti razgovora, istaknuvši kako je Witkoff proveo nekoliko sati u Rusiji na sastanku s Putinom.

Trump je ranije ove godine održao i privatni sastanak sa Zelenskim na pogrebu pape Franje u Rimu. Sastanak se odvijao unutar Bazilike svetog Petra, a francuski predsjednik Emmanuel Macron pokušao im se pridružiti, no Trump ga je odbio – poznato je da preferira bilateralne razgovore, piše NYT.

Glasnogovornik Bijele kuće nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar koji je poslao američki medij. Isti je slučaj s predstavnicima Witkoffa, Vancea i Rubia, kao i s glasnogovornikom Kremlja Dmitrijem Peskovom.

Trump već mjesecima bezuspješno pokušava pronaći rješenje za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, koji traje više od tri godine.

Unatoč frustracijama zbog sporog napretka pregovora, Trump je nedavno odobrio dodatne isporuke oružja NATO saveznicima, namijenjene za pomoć Ukrajini.

Iako je proteklih mjeseci pokušavao ostaviti Putinu prostora za pregovore, u posljednje vrijeme Trump je sve oštriji prema ruskom predsjedniku, javno ga optužujući da ga odugovlačenjem pokušava „navući“.

