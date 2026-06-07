Prisluškivanje najbližih saveznika u obavještajnom svijetu nije posebno novo – američka Nacionalna sigurnosna agencija (NSA) prisluškivala je telefon njemačke kancelarke Angele Merkel (2013), dokumenti WikiLeaksa “Špijunaža u Elizejskoj palači” pokazali su širok opseg u kojem su Amerikanci prisluškivali visoke zvaničnike Francuske Republike, u Madridu su također prisluškivali premijera, a Danska, od koje SAD namjeravaju zauzeti Grenland, stavila je svoju infrastrukturu na raspolaganje NSA-i kako bi olakšala špijuniranje njemačkih, francuskih, švedskih i norveških političara. Ukratko, u svijetu špijunaže primjenjuje se sistem “svako sa svakim”.

Dakle, Izrael i SAD špijuniraju jedni druge decenijama. Izraelski vojni obavještajni oficiri su 2021. godine navodno uhvaćeni kako postavljaju prislušni uređaj u sjedištu DIA-e, dok su prošle godine pripadnici izraelske službe unutrašnje sigurnosti Sherut haBitaẖon haKlali (skraćeno Shabak ili Shin Bet) pokušali postaviti prislušni uređaj u vozilo CIA-e, ali iz nekog razloga američka strana je sada odlučila da razgovara o tim stvarima.

Izrael je bio posebno zainteresiran za pregovaračke pozicije Trumpovog prijatelja iz industrije nekretnina, diplomatskog predvodnika (Putinov plan za mir u Ukrajini predstavio je kao svoj, a ruskog agenta koristio je kao prevodioca) Stevea Witkoffa, stručnjaka za odbrambenu politiku Pentagona Elbridgea Colbyja i njegovog zamjenika Michaela DiMina. Dokument Odbrambene obavještajne agencije (DIA), kojim je nivo prijetnje izraelske kontraobavještajne službe podignut sa “visokog” na “kritičan”, najviši mogući nivo, navodi niz pokušaja izraelskih službi da prikupe informacije od američkih vojnih i vladinih zvaničnika, izvještava New York Times.

Gdje je puklo?

Sjedinjene Američke Države i Izrael zajednički su napali Iran u nastojanju da svrgnu kriminalni teokratski režim, zaplijene obogaćeni uranijum i unište iranske nuklearne kapacitete. Njihova vojna koordinacija podignuta je na najviši nivo, a američki i izraelski oficiri sjede zajedno u Američkoj komandi za Bliski istok (CENTCOM), što znači da obje strane imaju jednak pristup operativnim i taktičkim informacijama na terenu.

Međutim, prekid je na političkoj razini, jer američki predsjednik Donald Trump više ne može politički podnijeti zatvaranje Hormuškog tjesnaca i stalne iranske napade na svoje saveznike poput Bahreina, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Emirata. Iz nekog razloga, Trump nije očekivao takvu reakciju, pa sada vrši pritisak na Izrael da poštuje primirje. Izraelska zajednica u SAD-u je više nego ogorčena zbog ovoga – smatraju da je Trump ponižen od strane iranskog režima i da istovremeno ponižava premijera Benjamina Netanyahua, da su proglašenjem primirja izgubili vojni zamah u ostvarivanju svojih proklamiranih ciljeva i da Iran, kakav god on bio, pobjeđuje u ovom sukobu.

Dr. Josef Olmert, brat bivšeg izraelskog premijera, sada opozicionog političara Ehuda Olmerta, izrazio nam je takve stavove u nekoliko navrata. Uostalom, Trump je u nedavnom razgovoru vikao na izraelskog premijera rekavši da je “prokleto lud”, što mnogo govori o statusu njihove ljubavi.

Dok Trumpova administracija pokušava postići politički dogovor zbog međuizbora i prisiliti Teheran na ustupke kroz pregovore, izraelski premijer Benjamin Netanyahu zagovara nastavak pritiska kako bi se dodatno oslabio ili čak srušio iranski režim. Izvještaj DIA-e uslijedio je nakon nekoliko slučajeva u kojima je američko vojno osoblje u Izraelu otkrilo da su im telefoni tajno instalirani sa softverom za prisluškivanje. Prema DIA-i, Izrael sada predstavlja veću kontraobavještajnu prijetnju od bilo kojeg drugog američkog saveznika. Izrael, naravno, sve ovo poriče.

(Slobodna Dalmacija)