Eskalacije, koje uključuju američke napade na tankere i iransko rušenje helikoptera vojske SAD-a, očigledno nisu zaustavile pregovore.Kako piše New York Times, pred delegacijama su četiri ključne tačke o kojima postoji određen nivo konsenzusa te se raspravlja o posljednjim detaljima.

Prvi od njih je moratorij tokom kojeg bi Iran trebao obustaviti obogaćivanje uranija. SAD žele da Iran prekine obogaćivanje uranija na period od 20 godina, dok se pregovori trenutno kreću prema mogućem kompromisu od 15 godina.

Druga tačka odnosi se na smanjenje iranskih zaliha uranija. Plan je da se ovaj uranij razrijedi pod međunarodnim nadzorom, čime bi se onemogućila njegova upotreba za proizvodnju nuklearnog oružja.

Raspravlja se i o gašenju nuklearnih postrojenja u Iranu. SAD traže da Iran zatvori ključna postrojenja u Natanzu, Fordou i Isfahanu. Iran bi mogao pristati na zatvaranje nekih objekata, ali želi zadržati rad barem jednog postrojenja.

Na kraju, pregovori su napredovali i po pitanju nenajavljenih inspekcija iranskih zaliha. Međunarodni inspektori dobili bi šira ovlaštenja za provjeru poštivanja sporazuma, uključujući mogućnost nenajavljenih inspekcija.

Međutim, pojedini problemi su ostali neriješeni, bez obzira na napredak u pregovorima.

Jedno od najvećih neriješenih pitanja ostaje kada i na koji način bi Iran ponovo dobio pristup približno 25 milijardi dolara zamrznute imovine.

Prema pisanju New York Timesa, delegacije SAD-a i Irana bi mogle nastaviti pregovore u Švicarskoj.

(Kliker.info-Slobodna Bosna)