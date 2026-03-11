New York Times o preliminarnoj istrazi Pentagona : Američke snage gađale školu u Iranu gdje je ubijeno više od 100 djevojčica

Dok su američki zvaničnici, a primarno predsjednik Donald Trump, optuživali Iran za ovaj napad, njihovo viđenje je demantovala preliminarna istraga koju su proveli u Pentagonu.

Napad 28. februara na zgradu osnovne škole Shajarah Tayyebeh bio je rezultat greške u određivanju mete od strane američke vojske, koja je izvodila napade na susjednu iransku bazu, čiji je dio ranije bila i zgrada škole.

Oficiri u Američkoj centralnoj komandi (CENTCOM) kreirali su koordinate cilja za napad koristeći zastarjele podatke koje je dostavila Odbrambena obavještajna agencija (DIA), rekli su osobe upoznate s istragom za New York Times.

Zvaničnici su naglasili da su nalazi preliminarni i da još postoje važna neodgovorena pitanja o tome zašto zastarjele informacije nisu bile dodatno provjerene.

Napad na školu punu djece gotovo sigurno će biti zabilježen kao jedna od najrazornijih pojedinačnih vojnih grešaka u posljednjim decenijama. Iranski zvaničnici navode da je broj poginulih najmanje 175 ljudi, od kojih su većina djeca.

Iako se ukupni nalaz u velikoj mjeri očekivao, jer su Sjedinjene Države jedina zemlja uključena u sukob koja koristi projektile Tomahawk, on je već bacio sjenu na američku vojnu operaciju u Iranu.

Pokušaji Trumpa da izbjegne odgovornost za napad već su zakomplikovali istragu, zbog čega zvaničnici koji su pregledali nalaze koji ukazuju na odgovornost SAD-a izražavaju nelagodu.

“Kao što i sam The New York Times priznaje u svom izvještavanju, istraga je još u toku”, rekla je u saopštenju Karoline Leavitt, portparolka Bijele kuće.

Osobe upoznate s istragom kažu da mnoga pitanja još nisu dobila odgovor, posebno zašto su korišteni zastarjeli podaci i ko nije provjerio te informacije.

Istražitelji još uvijek ne razumiju u potpunosti kako su zastarjeli podaci poslani Centralnoj komandi niti da li je Odbrambena obavještajna agencija imala ažurirane informacije.

Vojno određivanje ciljeva je vrlo složeno i uključuje više agencija. Mnogi oficiri bili bi odgovorni za provjeru tačnosti podataka, a oficiri u Centralnoj komandi odgovorni su za provjeru informacija koje dobijaju od Odbrambene obavještajne agencije ili druge obavještajne službe.

Međutim, u brzoj situaciji, poput prvih dana rata, informacije ponekad nisu provjerene.

Pored Odbrambene obavještajne agencije i Centralne komande, istražitelji ispituju i rad Nacionalne geospacijalne-obavještajne agencije, poznate kao NGA, koja pruža i analizira satelitske snimke potencijalnih ciljeva.

Američki zvaničnici i drugi izvori naglasili su da istraga još uvijek traje i da ima još mnogo toga za saznati, prema informacijama koje su dobili ljudi upoznati s istragom.

