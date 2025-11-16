New York Times najavljuje veliki obrat : Nicolas Maduro je  ponudio američkoj administraciji kontrolu nad većinom naftnih rezervi svoje zemlje

Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro ponudio je američkoj administraciji kontrolu nad većinom naftnih rezervi svoje zemlje, doznaje The New York Times.

Prema izvještaju, Maduro je dao ponudu u nadi da će time spriječiti vojni sukob svoje zemlje sa SAD-om. Izvori New York Timesa rekli su da je američki predsjednik Donald Trump odbio poziv na pregovore, ali ponuda i dalje ostaje na stolu. Navodno je u toku raspoređivanje američke vojske uz obalu Venezuele, što Washingtonu daje dodatni uticaj nad Madurom.

Američki predsjednik u petak je izjavio da je “manje-više donio odluku” u pogledu svojih namjera prema Venezueli. Priznao je da je njegova zemlja postigla velik napredak u borbi protiv trgovine drogom.

“Manje-više sam odlučio”, izjavio je američki predsjednik u avionu Air Force One, na putovanju prema svojoj rezidenciji na Floridi.

“Ne mogu vam reći o čemu se radi, ali postigli smo velik napredak s Venezuelom u sprečavanju prodora droge u Sjedinjene Države”, dodao je.

Washington od septembra mobilizira pomorske i zračne vojne snage blizu Latinske Amerike zbog napada na brodove koji se, bez ikakvih dokaza smatraju plovilima trgovaca drogom.

U tim je napadima u međunarodnim vodama dosad uništeno najmanje 21 plovilo u 20 realiziranih napada, čija je posljedica najmanje 80 mrtvih u sklopu kampanje koja je znatno uticala na eskalaciju napetosti u regiji, posebno s Venezuelom.

Donald Trump, koji je odobrio CIA-ine tajne operacije u zemlji, dao je kontradiktorne naznake o svojoj strategiji, povremeno spominjući zračne napade na venezuelsko tlo i odbrojane dane aktualnog predsjednika Nicolása Madura, pri čemu isključuje bilo kakvu ideju o ratu.

Republikanac optužuje venezuelskog kolegu da predvodi kartel, dok američko ministarstvo pravosuđa nudi nagradu od 50 miliona dolara za njegovo hapšenje.

Istodobno Caracas vjeruje da Sjedinjene Države žele iskoristiti rat protiv droge kao izgovor “za nametanje promjene režima” i zapljenu venezuelske nafte.

Suočena u utorak s dolaskom američkog nosača zrakoplova Gerald Ford, najvećeg na svijetu, Venezuela je objavila da je provela veliki razmještaj vojske u cijeloj zemlji.

Ranije je američki ministar obrane Pete Hegseth najavio pokretanje ‘Operacije Južno koplje‘ radi suzbijanja narkokartela u Venezueli.

Američki mediji više su puta izvještavali da bi SAD uskoro mogao početi napadati ciljeve narkokartela u Venezueli. Međutim, 31. oktobra Trump je izjavio da ne razmatra napade na teritorij Venezuele.

