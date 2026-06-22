Fudbaleri Egipta pobijedili su s 3-1 u posljednjoj utakmici drugog kola Grupe G. Nakon preokreta u drugom poluvremenu preko Zike, Mohameda Salaha i Mahmouda Trézégueta, Egipćani su preuzeli vodstvo u grupi s četiri boda. Iza njih su bili Iran i Belgija te posljednjeplasirani Novi Zeland. Ovim rezultatom Egipat je ostvario svoju historijsku, prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu.

Utakmica je počela u visokom tempu, a Novi Zeland je od prve minute krenuo direktno i ofanzivno. U 7. minuti Singh je šutirao pored gola, a u 14. minuti Just je imao sjajnu priliku, ali je njegov snažan udarac egipatski golman odbranio. Inicijativa se Novozelanđanima isplatila minutu kasnije, kada je, nakon kornera, Surman glavom poslao loptu u mrežu za vodstvo od 1-0.

Ubrzo nakon toga uslijedile su opomene: prvo je Egipćanin Lashin dobio žuti karton, a zatim i novozelandski igrač Singh. Egipat je pokušao uzvratiti, a najviše preko Mohameda Salaha, čiji je udarac u 6. minuti bio blokiran, dok je u 35. minuti pucao iz slobodnog udarca tik pored gola, nakon prekršaja zbog kojeg je McCowatt dobio žuti karton.

U drugom poluvremenu, Egipat je igrao mnogo odlučnije i preuzeo kontrolu nad igrom. Pritisak se isplatio u 59. minuti, kada je Ziko glavom udario centaršut s desne strane za izjednačenje rezultata na 1:1. Samo devet minuta kasnije, dogodio se potpuni preokret.

Ovaj put, Ziko je bio asistent, a Mohamed Salah je primio loptu u kaznenom prostoru, postavio se na lijevu nogu i prizemnim udarcem doveo Egiptu vodstvo od 2:1. Pobjedu Egipta potvrdio je Trézéguet, koji je ušao s klupe. U 82. minuti, nakon kornera, ostao je sam i glavom postavio konačnih 3:1.

(Kliker.info-agencije)