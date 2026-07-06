Nakon izuzetno žestoke i dramatične utakmice, engleski igrači osigurali su mjesto u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, pobijedivši Meksiko rezultatom 3-2 (2-1) na svom stadionu Azteca.

Predvođeni Judeom Bellinghamom, Engleska je povela sa 2-0 na kraju prvog poluvremena. Bellingham je postigao golove u 36. i 38. minuti, dok je domaća ekipa uspjela smanjiti zaostatak do kraja prvog poluvremena golom Juliana Quinonesa u 42. minuti.

U 54. minuti Engleska je ostala s igračem manje nakon isključenja Quansaha, ali je povećala prednost na 3-1 golom Harryja Kanea s bijele tačke u 60. minuti. Na isti način postignut je gol i na drugoj strani. Raul Jimenez je postigao gol s bijele tačke za 2-3 u 69. minuti.

Do kraja, Meksiko je napadao i tražio treći gol vrijedan produžetka, ali hrabra engleska odbrana, predvođena odličnim golmanom Pickfordom, održavala je vodstvo bez igrača do kraja.

Nakon Kanade, drugi od tri domaćina je eliminisan sa Svjetskog prvenstva.

Engleska će u četvrtfinalu igrati protiv Norveške, koja se plasirala među osam najboljih pobjedom od 2-1 protiv Brazila. Erling Haaland je u toj utakmici postigao dva gola za Norvešku. Ta četvrtfinalna utakmica će se igrati u Miamiju 11. jula.

(Kliker.info-agencije)