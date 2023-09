Nevesinjci podržali Zagu Grahovac: Sutra ćemo se sramotit u Mostaru

“Živimo od plata iz FBiH, Mostar nam je prozor u svijet, “U “tamnom vilajetu” Nevesinjci hljeb zarađuju”, “I ne idemo u Federaciju samo na posao, da se ne lažemo…idemo u kupovinu, idemo u kino, pozorište, na koncerte, na bazene”, “Što ne kažu istinu? Da mi u stvari živimo u Mostaru a spavamo u Nevesinju? I pustite nas već jednom, bar sada, 30 godina nakon rata, da konačno živimo kao sav normalan svijet …”

Ovo su samo neke od poruka koje je uputila Zaga Grahovac.

Na ovaj istup uslijedile su brojne pozitivne reakcije Nevesinjaca i drugih građana iz entiteta RS.

“Sad ste nas se sjetili, granicu kad treba praviti i to prema jedinoj opštini (od njih čak 8 sa koliko se graničimo) sa kojom imamo koliko toliko normalnu saobraćajnicu!! Sa ostalih 7 je makadam ili asfalt u fazi raspada!!!Hvala vam na brizi i pustite nas da živimo!!!, napiao je Slavko.

“Bravo Zago! Pitaju li se kako će sutra pola Nevesinja na posao u Mostar, a djeca u škole i na fakultete, sram ih bilo”, poručila je Tatjana.

“Bravo Zage, potpisujem svaku riječ! Zato se ja i slični meni (koji radimo u Mostaru) moramo sutra sramotiti na poslu zbog ovakvih postupaka”, napisao je Nebojša.

“Ovi što su dosli u Bišinu nek ih je sramota. Treba ih sve evindetirati i zabranit da ulaze u Federaciju. Poltroni. Znaju li oni da sutra treba najmanje 1500 ljudi otić u Mostar da koru ljeba zarade”, napisao je Slaviša.

Dva komentara odnosila su se i na medicinske uslueg koje Nevesinjci koriste u Mostaru.

“Još jednom želim da kažem jedno VELIKO HVALA svim zaposlenim u BOLNICI JUŽNI LOGOR na brizi, koju su posvetili mojoj kćeri. Nigde u Srbiji i Republici Srpskoj nisam doživio ni približno ništa slično. Nisam mogao ni da zamislim, posle naših bolnica, da može uopšte da postoji takva ljubaznost”, napisao je Saša.

“Moram da ovde javno napišem – hvala zaposlenima na oftamologiji u Mostaru kojima sam odvela baku jer u Nevesinju nema očnog doktora. Nisu htjeli marku da uzmu za pregled iako baka nema osiguranje Federacije već Republike Srpske. Gdje bi studirali mladi koji nemaju da plate studije negdje dalje?! Sramota je to što se radi. To šteti samo gradjanima Nevesinja i ne mogu da vjerujem da su ljudi toliko glupi ili toliki poltroni da to ne vide. Sramota”, napisala je Bojana.

(Kliker.info-Vijesti)