Netanyahu u 1 ujutro na X-u napao obavještajce pa sve izbrisao: “Bio sam u krivu”

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je kritizirao šefove izraelskih obavještajnih službi na platformi X, istaknuvši da ga nikad nisu upozorili da Hamas planira svoj napad širokih razmjera 7. oktobra, ali je kasnije povukao svoje komentare te se ispričao.

Primjedbe, objavljene na X-u u 1 ujutro u nedjelju, izazvale su političku pomutnju i razdor unutar ratnog kabineta Netanyahua koji je suočen s kritikama jer nije preuzeo odgovornost za obavještajne i operativne neuspjehe u vezi s Hamasovim napadom na jug Izraela.

Dok su najviši dužnosnici – od čelnika vojske i unutarnje obavještajne službe Shin Bet do njegova ministra finansija – preuzeli odgovornost za neuspjehe, Netanyahu to nije učinio. On je samo rekao da će nakon rata biti vremena za postavljanje teških pitanja, uključujući i o njegovoj odgovornosti.

Glasnogovornik izraelske vojske, upitan o Netanyahuovim komentarima tokom dnevnog brifinga s novinarima, odbio je odgovoriti, istaknuvši: “Sada smo u ratu, usredotočeni na rat.”

Izraelski dužnosnici rekli su da će se istražiti događaje koji su doveli do samog napada Hamasa, ali da je trenutni fokus na sukobu.

“Ni u jednom trenutku i ni u jednoj fazi premijeru Netanyahuu nije dano upozorenje u vezi s ratnim namjerama Hamasa. Naprotiv, svi sigurnosni dužnosnici, uključujući šefa vojne obavještajne službe i šefa Shin Beta, procijenili su da je Hamas odvraćen i zainteresiran za dogovor”, napisao je Netanyahu u objavi na X-u koja je u međuvremenu izbrisana.

U drugoj objavi na X-u, oko 10 sati kasnije, Netanyahu je napisao: “Bio sam u krivu.” Napomenuo je da njegove primjedbe “nisu trebale biti iznesene”.

“Ispričavam se zbog toga”, zaključio je.

“Dajem punu podršku svim čelnicima sigurnosnih grana”, dodao je.

Netanyahuove početne komentare brzo su ukorili sadašnji i bivši saveznici, uključujući Bennyja Gantza, bivšeg ministra obrane koji je sada u Netanyahuovoj ratnoj vladi.

Gantz je na X-u napisao da bi Netanyahu trebao povući ono što je rekao.

“Kada smo u ratu, vodstvo mora pokazati odgovornost, odlučiti učiniti prave stvari i podržati snage tako da mogu izvršiti ono što od njih zahtijevamo”, rekao je Gantz.

Dobro planirani iznenadni napad Hamasa bio je najsmrtonosniji za Izrael u njegovoj 75-godišnjoj povijesti. Izrael je od tada bombardirao Pojas Gaze razornim zračnim napadima i započeo kopnene operacije s ciljem svrgavanja islamističke skupine, koju podržava Iran, te vraćanja mnoštva zarobljenika otetih iz Izraela.

(Kliker.info-Hina)