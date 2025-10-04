Netanyahu saopštio izraelskoj javnosti da će svi taoci biti vraćeni narednih dana
Premijer Benjamin Netanyahu saopćio je tokom svog većerašnjeg obraćanja izraelskoj javnosti da će pregovarači raditi na vremenskom okviru za oslobađanje talaca u okviru plana za Gazu koji je početkom sedmice predstavio američki predsjednik Donald Trump.
Ovaj praznik počinje 6. oktobra i traje do 13. oktobra.
On je također istakao da američki prijedlog predviđa demilitarizaciju Hamasa.
To će, dodao je, biti ostvareno ili kroz Trumpov plan, ili putem izraelskih vojnih akcija.
“Ali u svakom slučaju, to će biti ostvareno“, rekao je Netanyahu.
Istakao je da je “vojni i diplomatski pritisak” prisilio Hamas da pristane na oslobađanje talaca.
Izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner otputovali su u danas u Egipat kako bi finalizirali tehničke detalje oslobađanja talaca “i razgovarali o trajnom mirovnom sporazumu”, rekao je zvaničnik Bijele kuće za Axios.
Jedan izraelski zvaničnik izjavio je za agenciju AP jutros da se Izrael prebacio u “isključivo odbrambenu poziciju” u Pojasu Gaze i da više neće izvoditi aktivne napade. Međutim, on je naglasio je da nijedna izraelska vojna jedinica nije povučena s teritorije Gaze.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ranije da je Izrael privremeno obustavio bombardovanje Gaze “kako bi se dala prilika za oslobađanje talaca i sklapanje mirovnog sporazuma”.
Bitno je napomenuti da su od sinoćnjeg Trumpovog poziva izraelske snage ubile najmanje 55 osoba, uključujući 39 u gradu Gazi, prema izjavama medicinskih izvora za Al Jazeeru.
(Kliker.info-N1)
