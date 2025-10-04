hamburger-icon

Netanyahu saopštio izraelskoj javnosti da će svi taoci biti vraćeni narednih dana

04 Oktobra
20:55 2025
Premijer Benjamin Netanyahu saopćio je tokom svog većerašnjeg obraćanja izraelskoj javnosti da će pregovarači raditi na vremenskom okviru za oslobađanje talaca u okviru plana za Gazu koji je početkom sedmice predstavio američki predsjednik Donald Trump.

Istakao je da će svi taoci, “oni koji su živi i oni koji su preminuli, biti vraćeni tokom predstojećeg jevrejskog praznika Sukkota.

Ovaj praznik počinje 6. oktobra i traje do 13. oktobra.

On je također istakao da američki prijedlog predviđa demilitarizaciju Hamasa.

To će, dodao je, biti ostvareno ili kroz Trumpov plan, ili putem izraelskih vojnih akcija.

Ali u svakom slučaju, to će biti ostvareno“, rekao je Netanyahu.

Istakao je da je “vojni i diplomatski pritisak” prisilio Hamas da pristane na oslobađanje talaca.

Izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner otputovali su u danas u Egipat kako bi finalizirali tehničke detalje oslobađanja talaca “i razgovarali o trajnom mirovnom sporazumu”, rekao je zvaničnik Bijele kuće za Axios.

Jedan izraelski zvaničnik izjavio je za agenciju AP jutros da se Izrael prebacio u “isključivo odbrambenu poziciju” u Pojasu Gaze i da više neće izvoditi aktivne napade. Međutim, on je naglasio je da nijedna izraelska vojna jedinica nije povučena s teritorije Gaze.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ranije da je Izrael privremeno obustavio bombardovanje Gaze “kako bi se dala prilika za oslobađanje talaca i sklapanje mirovnog sporazuma”.

Bitno je napomenuti da su od sinoćnjeg Trumpovog poziva izraelske snage ubile najmanje 55 osoba, uključujući 39 u gradu Gazi, prema izjavama medicinskih izvora za Al Jazeeru.

(Kliker.info-N1)

