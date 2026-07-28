Netanyahu je susret opisao kao odličan i jedan od najboljih koje su ikada imali.

Sastanak je održan iza zatvorenih vrata, bez konferencije za medije. Netanyahu je u Bijelu kuću ušao na sporedni ulaz, djelimično zaklonjen od pogleda novinara, a napustio ju je oko 90 minuta kasnije bez obraćanja javnosti. Bio je to osmi susret dvojice lidera otkako se Trump početkom 2025. godine vratio u Bijelu kuću.

Sastanak je održan usred izvještaja o zategnutim odnosima između dvojice lidera. Trump je, prema navodima medija, neposredno prije susreta izrazio nezadovoljstvo Netanyahuom, dok su visoki američki zvaničnici navodno frustrirani jer se nijedna od Netanyahuovih procjena o toku rata nije ostvarila, dok se sukob nastavlja bez jasnog kraja.

Netanyahu je, međutim, odbacio tvrdnje o narušenim odnosima.

“To je bio sastanak u punom duhu saradnje, uz međusobnu podršku i razumijevanje zajedničkog cilja da Iran ne dođe do nuklearnog oružja, kao i drugih ciljeva”, rekao je izraelski premijer.

Dodao je da je to bio “jedan od najboljih razgovora koje sam imao s našim prijateljem, predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom”, ističući da je sastanak bio prilika za razmjenu ideja i koordinaciju po pitanjima važnim za sigurnost i budućnost Izraela.

Fotografije koje je objavio Netanyahuov ured pokazuju da su sastanku u Ovalnom uredu prisustvovali i američki državni sekretar Marco Rubio, ministar odbrane Pete Hegseth, potpredsjednik SAD-a JD Vance te Trumpov specijalni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff.

Trump se nakon sastanka nije obratio novinarima, a Bijela kuća još nije objavila službeni sažetak razgovora. Ipak, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da su razgovori, kao i Trumpov raniji sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodymyr Zelenskyy, bili “pozitivni i produktivni”.

Nakon sastanka, Trump i Netanyahu zajedno su napustili Bijelu kuću kako bi prisustvovali komemoraciji povodom smrti republikanskog senatora Lindsey Graham.

(Kliker.info-Klix)