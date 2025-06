Netanyahu kod raketirane bolnice: Moj sin je dvaput morao otkazati svadbu zbog uzbuna

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obratio se novinarima ispred bolnice Soroka u Beershebi, koju je ranije pogodio iranski projektil. Govoreći o ulozi SAD-a u regiji, Netanyahu je istaknuo povjerenje u američkog predsjednika Donalda Trumpa:

“Predsjednik Trump će učiniti ono što je najbolje za Ameriku. Vjerujem njegovom prosudbi – on je izvanredan prijatelj, izvanredan svjetski vođa, izvanredan prijatelj Izraela i židovskog naroda”, rekao je Netanyahu.

“I mi ćemo učiniti ono što moramo učiniti – i činimo to. Posvećeni smo uništenju prijetnje nuklearnog uništenja koja visi nad Izraelom”, rekao je.

“Iran ne smije obogaćivati uran”

Istaknuo je i važnost američko-izraelske suradnje: “Moram reći da je partnerstvo sa Sjedinjenim Državama, partnerstvo s predsjednikom Trumpom, s kojim gotovo svakodnevno razgovaram – nevjerojatno. Mislim da je njegova odlučnost, njegova čvrstoća i jasnoća kad kaže da Iran ne može imati nuklearno oružje – neupitna.”

“Da bi se to ostvarilo, Iran ne smije obogaćivati uran. Tako je jednostavno”, rekao je, pa dodao: “Dao im je priliku da to riješe pregovorima, a oni su ga zavlačili. A vi ne zavlačite Donalda Trumpa – on zna igru.”

Trumpova odluka, američka pomoć

“Mislim da smo obojica posvećeni tomu da Iran ne dođe do nuklearnog oružja. I neće”, poručio je izraelski premijer.

Upitan hoće li se SAD uključiti u napade, Netanyahu je rekao da je to odluka isključivo predsjednika Trumpa, ali je dodao da SAD već sada mnogo pomaže, osobito u obrani izraelskog zračnog prostora.

Požalio se da mu je sin morao dvaput otkazati svadbu zbog uzbuna

Prema pisanju portala Ynet, Netanyahu je rekao: “Cijeli izraelski narod plaća cijenu. Prolazimo kroz blitz, i prolazimo kroz to na nevjerojatan način.”

“Ljudi su ranjeni, obitelji su izgubile svoje najmilije. Svatko od nas plaća osobnu cijenu, a ni moja obitelj nije izuzeta – moj sin Avner po drugi je put morao otkazati vjenčanje zbog raketnih prijetnji. To je osobna cijena i za njegovu zaručnicu, a moram reći da je moja draga supruga heroina, i ona plaća osobnu cijenu”, rekao je.

