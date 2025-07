Netanyahu će uništiti Gazu, ali i Izrael:Najveća tabu tema našeg vremena konačno pada ,izraelske organizacije B’Tselem i PHRI se ne boje riječi “genocid”

Genocid, kaže međunarodno pravo, postoji tek kada ga potvrdi namjera – ali čini se da globalna javnost prihvaća taj pojam tek onog trenutka kad ga potvrde Izraelci sami. Upravo se to dogodilo: dvije vodeće izraelske organizacije za ljudska prava, B’Tselem i Liječnici za ljudska prava – Izrael (PHRI), objavile su do nedavno nezamislivu presudu – Izrael u Gazi “namjerno uništava palestinsko društvo” i time provodi genocid nad stanovništvom enklave. Time je srušena posljednja brana semantike koja je 21 mjesec pustošenja skrivala iza eufemizama poput “borbe protiv terorizma”.

Piše : Antun Roša

Brojke koje svakodnevno stižu iz Gaze potvrđuju razmjere zločina – više od 60 000 mrtvih (kad se jednog dana uračunaju i svi oni nestali pod ruševinama, stvarna brojka će zasigurno biti još i veća), od čega gotovo polovica žena i djece, dok je 90 % stanovnika protjerano iz domova. Glad i nestašica lijekova uzeli su dodatnih 130 života samo ovoga mjeseca, a zdravstveni sustav praktički je nepostojeći. Humanitarna katastrofa više nije posljedica rata nego njegova metoda!

Posebno stravičan presedan je da je više od tisuću Palestinaca poginulo posljednjih mjeseci dok su pokušavali doći do vreće brašna ili konzerve graha. Izraelske postrojbe pucale su na izgladnjele mase kod kontrolnih točaka Rafah, Zikim i Netzarim, samo u jednome danu usmrtivši 115 ljudi (!).

B’Tselemov izvještaj “Naš genocid” precizno razlaže taj mehanizam: sustavno bombardiranje “humanitarnih zona”, uvođenje “zona za ubijanje” bez jasnih pravila, te otvorene izjave ministara i generala o potrebi “brisanja Gaze s lica zemlje” zajedno tvore “koordiniranu akciju za uništenje jedne društvene skupine”. Kad to izgovori izraelska organizacija, jasno, težina i važnost je još veća.

PHRI je pak dokumentirao namjerni raspad zdravstvene infrastrukture: bombardirane bolnice, ubijeno ili zatočeno preko 1 800 zdravstvenih radnika, zabranjene evakuacije ranjenika – sve to, pišu liječnici, nije nuspojava ratnih djelovanja nego “precizno kalibrirana politika kojoj je cilj biološko uništenje populacije”. Tri od pet elemenata članka II Konvencije o genocidu time su, tvrde, nedvojbeno ispunjena.

Amnesty International ocjenjuje objavu tih dvaju izvještaja “povijesnim trenutkom odgovornosti” i poziva države da napokon zaustave nekažnjivost Izraela. Riječ je, međutim, i o trenutku urušavanja višedesetljetne propagandne doktrine: do jučer je bilo gotovo nezamislivo da izraelske institucije same raskrinkaju vlastiti režim apartheida i kolonijalnog inženjeringa.

U isto vrijeme mainstream zapadni mediji i dalje se muče izgovoriti riječ genocid. No zato je raskorak ispunio – paradoksalno – šareni spektar glasova izvan establišmenta: od lijevo‑liberalnih The Young Turks, preko Joea Rogana, pa sve do konzervativnog komentatora Tuckera Carlsona, koji odnedavno otvoreno optužuje Netanyahua da vodi rat uništenja i sramoti “židovske vrijednosti”. Kada ljevica i desnica govore istim jezikom o izraelskim zločinima, tada je jasna dubina moralnog potonuća službenog narativa izraelske vlasti.

Propagandni mit o “najviše moralnoj vojsci na svijetu” raspada se pod pritiskom snimki ruševina i kostura djece.

Ovo je situacija koja nije samo trenutačni šok već i početak dugoročne posljedice od koje se Izrael više nikad neće oporaviti. Jer sve je više onih koji preispituju 1948. godinu: ako je danas moguće protjerati 2 milijuna ljudi pod izgovorom “borbe protiv Hamasa”, što se doista dogodilo u doba Nakbe (arapski: katastrofe)? Iz UN‑ovih materijala jasno proizlazi da je već tada protjerano više od 700 000 Palestinaca, spaljeno preko 530 sela i počinjeni brojni masakri.