Koordinatör sigurnosnih politika televizije Habertürk TV Çetiner Çetin objavio je u nedjelju na društvenoj mreži X informaciju o izbijanju ozbiljnog incidenta tokom pregovora između iranske i američke strane.

Prema njegovim navodima, između iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija i američkog izaslanika Stevea Witkoffa došlo je do oštre napetosti koja je zamalo prerasla u fizički obračun. Uzrok sukoba navodno je duboko neslaganje oko upravljanja Hormuškim moreuzom.

“Nikada ne prijetite Irancima”, stoji u objavi kojom se sugerira da je do eskalacije došlo nakon određenih pritisaka ili prijetnji tokom razgovora.

Ovaj incident dodatno potvrđuje Trumpove navode o neuspjehu pregovora i nespremnosti strana na kompromis oko ključnih sigurnosnih pitanja u moreuzu.