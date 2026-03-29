Portali u bosanskohercegovačkom entitetu RS, među kojima i oni bliski vlastima Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, pozivajući se na navodne “diplomatske izvore i političke kuloare” (!?), prenijeli su u subotu, 28. marta, da se američki potpredsjednik J.D. Vance neće zaustaviti samo u Budimpešti 7. i 8. aprila.

Kome trebaju “veliki događaji”

Iako je State Department službeno najavio samo posjetu Mađarskoj uoči tamošnjih parlamentarnih izbora, navodno se u raznim centrima “šuška” da bi Vance mogao napraviti neočekivani “skok” i u Banju Luku, gdje sjede bliski saveznici mađarskog Viktora Orbana.

Inače, vijest je, zanimljivo je, plasirana na portalu koji izvještava na “hrvatskom jeziku” (valjda da se zavara trag, šta li), a koji je, sudeći po analizi sadržaja i poruka, blizak vrhu SNSD-a.

Zanimljivo, vijest je prenio i TOK TV Ivana Begića, bliskog Drašku Stanivukoviću, gradonačelniku Banje Luke i lideru pokreta PSS.

Radovan Kovačević, delegat Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i glasnogovornik SNSD-a rekao je da RS trenutno nema nikakve informacije o mogućoj posjeti potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vancea, ali bi svakako bila počašćena i dobar domaćin ukoliko bi do takve posjete došlo, prenijela je SRNA.

U objavi na mreži X, Kovačević je naveo da se potpredsjednik SAD-a J.D. Vance, kao i predsjednik SAD-a Donald Trump, u RS smatraju prijateljima i saveznicima.

“Zato smo ih podržali otvoreno i bez ikakvih rezervi”, rekao je Kovačević, koji obavlja i funkciju portparola SNSD-a.

Inače, Dodiku bliski mediji povezuju ovu priču s izjavama Bakira Izetbegovića, lidera SDA, koji je najavio da će se uskoro u Banjoj Luci dogoditi “nešto veliko”, a što, navodno, ne zna ni vrh u Sarajevu.

“U političkim krugovima u Sarajevu ova mogućnost se doživljava kao pravi potop. Dolazak američkog potpredsjednika u Banju Luku u ovakvom kontekstu bio bi težak udarac za političko Sarajevo i ozbiljan signal promjene američkog pristupa prema RS i cijeloj Bosni i Hercegovini. Cijela priča dobiva dodatnu težinu i zbog nedavne izjave Bakira Izetbegovića, koji je javno najavio da će se ‘u Banjoj Luci dogoditi nešto veliko’, ali nije htio otkriti ni detalje ni datum. U diplomatskim kuloarima se sada otvoreno povezuje njegova izjava upravo s ovim događajem – kao da je Izetbegović, svjestan informacija koje kruže, odlučio ‘najaviti najavu’ prije nego što ga vijest potpuno iznenadi”, prenose desničarski mediji u RS-u.

Šta je pozadina špekulacija?

O čemu se ovdje, zapravo, radi? Ovakve informacije najčešće ne treba čitati kao pouzdane najave događaja, nego kao dio šire političko-medijske strategije. U kontekstu unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini, plasiranje “poluinformacija” o navodnim posjetama visokih američkih zvaničnika može imati više funkcija: prije svega, stvaranje percepcije međunarodne legitimnosti i podrške određenim političkim akterima. Time se domaćoj javnosti šalje poruka da postoje “kanali” i odnosi s ključnim globalnim centrima moći, čak i kada za to nema konkretnih potvrda.

Istovremeno, ovakvi narativi služe i kao sredstvo političkog pritiska i psihološkog pozicioniranja prema drugim akterima unutar zemlje. Najave “velikih događaja” i potencijalnih iznenadnih diplomatskih poteza podižu tenzije, proizvode nesigurnost i otvaraju prostor za različita tumačenja, čime se dodatno polarizira javnost.

Ne treba zanemariti ni komunikacijsku dimenziju prema biračkom tijelu: u situaciji pojačanih političkih izazova ili stagnacije, ovakve vijesti mogu skrenuti fokus s konkretnih problema i preusmjeriti pažnju na geopolitičke teme i “velike igre”. U konačnici, bez jasne i zvanične potvrde, ovakve informacije više govore o političkim potrebama onih koji ih plasiraju nego o stvarnim diplomatskim planovima.

(Radiosarajevo.ba)