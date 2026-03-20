Američki predsjednik Donald Trump izazvao je reakcije nakon što je, odgovarajući na pitanje zašto saveznici poput Japana nisu unaprijed obaviješteni o napadu na Iran, spomenuo japanski napad na Pearl Harbor iz Drugog svjetskog rata.

Novinar je, tokom susreta Trumpa i japanske premijerke Sanae Takaichi, upitao američkog predsjednika zašto nikome od svojih saveznika, pa i onima u Aziji kao što je Japan, nije najavio da kreće u napade na Iran.

‘Jedna stvar – ne želite previše otkrivati. Kada krenemo, krenemo snažno i nikome ne kažemo jer želimo iznenađenje’, rekao je Trump tijekom sastanka u Ovalnom uredu.

Zatim je dodao: ‘Tko bolje zna za iznenađenje od Japana? Zašto vi nama niste rekli za Pearl Harbor?’

Trump je da podsjetimo naredio napad na Iran prije gotovo tri sedmice , što je dodatno podiglo napetosti u regiji i otvorilo pitanja među saveznicima o koordinaciji i komunikaciji.

Njegova izjava referira se na japanski napad na Pearl Harbor 1941. godine, u kojem je poginulo više od 2.400 Amerikanaca i koji je doveo do ulaska Sjedinjenih Država u Drugi svjetski rat.

