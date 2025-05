Nešić izlazi na slobodu: Tužilaštvo BiH neće tražiti produženje pritvora

– Tužilaštvo ne traži pritvor. To je sve što vam mogu reći – rekla je Nožica za Srnu.

Pritvor koji je određen Nešiću može trajati do 20. maja ili do nove odluke Suda BiH, što znači da bi on uskoro mogao na slobodu.

Nešić je uhapšen 26. decembra prošle godine. Nakon mjesec dana provedenih u pritvoru, podnio je ostavku, a Vijeće ministara ga je razriješilo dužnosti.

On je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja i primanje mita, a pritvor mu je u martu produžen za dva mjeseca.

Tužilaštvo BiH sumnjiči Nešića zajedno sa vlasnikom firme “Legend” Mladenom Lučićem i direktorom “Puteva RS” Milanom Dakićem za korupciju i primanje mita.

(Kliker.info-Vijesti)