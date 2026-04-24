Nervozni Trump odgovorio da neće upotrijebiti nuklearno oružje u ratu protiv Irana : “Zašto postavljate tako glupo pitanje?” (Video)

24 Aprila
02:04 2026
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da neće upotrijebiti nuklearno oružje u ratu protiv Irana.

“Zašto bih ​koristio nuklearno ​oružje? Potpuno smo ih, na vrlo konvencionalan način, desetkovali ⁠bez njega”, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Sky News piše da je američki predsjednik na novinarsko pitanje reagirao ljutito.

“Zašto ste postavili tako glupo pitanje? Ne, ne bih ga ​upotrijebio. Nikada nikom ne bi trebalo dopustiti da koristi nuklearno oružje”, dodao je.

Upitan koliko dugo je spreman čekati na mirovni sporazum s Iranom, Trump je poručio “ne požurujte me”.

Rekao je da je Iran možda “malo” obnovio svoje zalihe oružja tijekom dvotjednog prekida vatre, ali je dodao da bi američka vojska to mogla uništiti za otprilike jedan dan.

“Njihova mornarica je nestala, njihove zračne snage su nestale, njihova protuzračna oprema je nestala”, rekao je Trump.

“Želim sklopiti najbolji dogovor. Mogao bih sklopiti ‌dogovor odmah, ali ne želim to učiniti. Želim da bude trajan”, dodao je.

 

Intervjui

Kolumne

