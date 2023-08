Nermin Ogrešević jasno i glasno : Nije vrijeme za kukavice, Bosna je napadnuta, agresija traje !

Predsjednik Narodnog evropskog saveza (NES) BiH Nermin Ogrešević rekao je da su iz Cazina, povodom obilježavanja godišnjice deblokade ratnog Bihaćkog okruga i Dana Grada Cazina, poslane jake i značajne poruke.

Oglasio se na svom zvaničnom Facebook profilu.

“Ko je Dodik, on će negirati i unižavati? Krajišnika i Bosanca nećeš čovječe, mi ćemo ti se suprotstaviti! Obilježili smo godišnjicu deblokade ratnog Bihaćkog okruga i Dan Grada Cazina. Čast mi je i zadovoljstvo što su našim svečanostima prisustvovali član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović, a u ime člana Predsjedništva Željka Komšića, Sifet Podžić te premijer Vlade USK Mustafa Ružnić i brojni drugi gosti i zvanične delegacije”, naveo je Ogrešević.

Dodao je kako su iz Cazina poslate značajne poruke.

“Bosna je napadnuta. Agresija traje. Ne mogu se pomiriti s tim da smo ih goloruki pobijedili. Ovo nije vrijeme za kukavice, nije vrijeme pozicija. Ovo je vrijeme odlučne borbe. Onaj ko to ne razumije ili je neznalica ili nije dobronamjeran ili nama ne pripada. Pojedinci su nebitni. Mi svi zajedno smo bitni i to je naš pravac. Moramo se snažno oduprijeti. Mi smo narod koji ima hiljadugodišnju povijest, mi smo Bošnjaci, mi govorimo bosanski jezik. Naša Bosna je stara više od hiljadu godina, starija od mnogih evropskih država. Ko je Dodik? On će negirati? On će nas unižavati? Krajišnika i Bosanca nećeš čovječe! Mi ćemo ti se suprotstaviti. Dosta je više te igre i igrokaza iz Beograda i Banja Luke. Umjesto da se stide, da ih bude sram, da traže oprosta, oni još gori. Kad će stati?”.

Istaknuo je kako da mora se pokazati srce i spremnost.

“Meni njihov oprost ne treba. Ne zanima me nikako. Nije mi bitno. Bitno je da mi postanemo svjesni da je ovo trenutak kada moramo reći: „Da, Bosna nam je iznad svega, ništa nam drugo nije bitno”! Pozivam vas da se okupimo na toj liniji. Pred nama su teške borbe. Izvršen je državni udar. Ljudi bi već trebali biti u zatvorima što su to uradili. Smijenjeni. Ali, očito da naši međunarodni partneri znaju nešto drugo. Mi očekujemo da će oni nama pomoći da izgradimo demokratsku zemlju. Mi to želimo.

U ovoj zemlji ima mjesta za sve naše sugrađane. Mi želimo da razvijamo zemlju, da nam ljudi ne idu vani, da imamo institucije. Mi ih pozivamo da radimo na tome. Ali ne smijemo biti slijepi. Plan se razvija. Ne smijemo jačati oružane snage, samo dobijamo donacije. Organizacijski se razaraju institucije koje trebaju braniti ovu državu. Ubačeni ljudi je razaraju iznutra. Pred nama je teška zadaća. Imamo neprijatelje u našim redovima. Zato mi moramo zbiti redove.

Moramo se na toj državnoj liniji okupiti. Da to bude naš odgovor. Prvi odgovor je da smo svjesni i da ne kalkulišemo kada je u pitanju država. Mi smo odbranili Bosnu bez oružja. Srce u junaka je ratovalo. I sada moramo pokazati srce i spremnost. Našem neprijatelju će to biti poruka”, kazao je Ogrešević.

(Kliker.info-N1)